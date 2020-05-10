Пандемія COVID-19 різко погіршила глобальний прогноз погоди – вчені

Обмежувальні заходи, введені багатьма країнами через пандемію коронавірусу COVID-19, негативно позначилися на глобальній системі метеорологічних спостережень.

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Про це на сторінці у Facebook повідомила Кафедра метеорології та кліматології КНУ ім. Тараса Шевченка. Зазначається, що незважаючи на те, що значна частина спостережень здійснюється в автоматичному режимі, кількість і якість прогнозів усе ж змінилися.

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Це пояснюється тим, що в багатьох країнах, що розвиваються, перехід до автоматизованих спостереженнь усе ще не завершений і спостереження на станціях проводяться фахівцями, а потім передаються в міжнародні мережі та центри збору інформації.

У результаті пандемії кількість метеорологічних спостережень із комерційних повітряних суден різко скоротилася – в середньому на 75-80% порівняно зі звичайними умовами. У південній півкулі цей показник наближається до 90%.

"Деякі країни (перш за все, європейські) здійснюють додаткові запуски радіозондов для часткової компенсації втрат авіаційних даних", – вказується в повідомленні.

facebook.com/MeteoClim

facebook.com/MeteoClim

"Системи спостереження за океаном характеризуються високим ступенем автоматизації, і очікується, що більшість їх компонентів будуть продовжувати добре працювати протягом найближчих декількох місяців. Однак, дрейфуючі буї та поплавки необхідно буде передислокувати, причали необхідно буде обслуговувати, а системи спостереження із суден – обслуговувати, калібрувати та поповнювати.

Тому з часом можна очікувати поступового скорочення кількості спостережень, і ця тенденція буде продовжуватися доти, допоки не буде відновлена необхідна діяльність із постачання та обслуговування", – додали фахівці.

facebook.com/MeteoClim

Водночас у короткостроковій перспективі очікується, що космічний компонент системи метеорологічних спостережень залишиться незачепленим і повністю працездатним.

Як писав OBOZREVATEL, американські та канадські дослідники заявили: потепління влітку не зупинить поширення COVID-19.

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