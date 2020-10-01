Пандемію COVID-19 назвали небезпечнішою від іспанського грипу

Учені з Гарвардської медичної школи в США порівняли смертоносність SARS-Cov-2 і вірусу H1N1, який викликав пандемію іспанського грипу 1918-1920 років.

З'ясувалося, що COVID-19 небезпечніший від "іспанки", що забрала десятки мільйонів життів. Дослідження американських фахівців опублікували на сайті jamanetwork.com.

Вірус грипу та SARS-CoV-2 мають загальні ознаки – обидва передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання.

Водночас "іспанка" свого часу збільшила смертність утричі, а COVID-19 – вже вчетверо. На думку вчених, під час недостатнього лікування коронавірусна інфекція нового типу може мати вищу смертність, ніж була у вірусу грипу в 1918 році.

"У період з 1918 до 1920 року світ охопила пандемія іспанського грипу. Заразилися близько третини населення, а померло, за різними оцінками, від 17 млн до 100 млн осіб. Це була одна з найстрашніших пандемій, які коли-небудь бачив світ", – йдеться в дослідженні.

Учені підкреслили, що точно невідомо, скільки людей були заражені "іспанкою". Також дотепер не можна вважати абсолютно точними підрахунки щодо хворих на COVID-19, навіть з урахуванням тестів на антитіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що не робитиме щеплення проти коронавірусної інфекції, коли вакцина стане доступною.