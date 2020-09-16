Глава ООН забив на сполох через вихід пандемії COVID-19 з-під контролю

Спалах COVID-19 почав виходити з-під контролю, і скоро людство подолає рубіж у мільйон жертв коронавірусу.

Про це на пресконференції 16 вересня заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш, назвавши пандемію "загрозою номер один" глобальній безпеці. Його цитували на сайті організації.

"Пандемія COVID-19 – це криза, не схожа ні на одну з криз у нашому житті, і сесія Генеральної Асамблеї, відповідно, цього року буде не схожа ні на одну іншу", – сказав Гутерреш.

Визнаючи, що багато хто покладає надії на вакцину, він сказав: "Давайте з'ясуємо: від пандемії немає панацеї".

Як пояснив генеральний секретар ООН, вакцина сама по собі не усуне кризу, "і вже точно не в найближчому майбутньому".

"Але вакцину слід розглядати як глобальне суспільне благо, тому що COVID-19 не знає кордонів. Нам потрібна вакцина, доступна за ціною і доступна всім", – додав Гутерреш.

Ба більше, люди повинні бути готові до щеплень проти коронавірусу, але поширення дезінформації про це розпалює нерішучість щодо вакцинації та дикі теорії змови, зазначив глава ООН.

"Перед обличчям цієї смертельної хвороби ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити смертоносну дезінформацію", – сказав він.

Гутерреш закликав значно розширити застосування нових і вже наявних інструментів, які можуть допомогти в боротьбі з пандемією, і забезпечити життєво важливе лікування, особливо протягом наступного року.

Пресконференція голови ООН. news.un.org

Як писав OBOZREVATEL, вчені припустили, що COVID-19 найближчим часом стане таким же сезонним захворюванням, як грип і ГРВІ. Сезонність захворювання з'явиться тільки після того, як до нього виробиться колективний імунітет.