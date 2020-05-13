Як по прогнозу погоди в Україні вдарив COVID-19: синоптики висвітлили залаштунки

Запровадження обмежувальних заходів по всьому світу через пандемію коронавірусу негативно позначилося на глобальній системі метеорологічних спостережень. Через недостатню автоматизацію процесу кількість і якість прогнозів погоди почали знижуватися.

Як карантин вплинув на оперативність і правдивість погодних передбачень – з'ясовував OBOZREVATEL.

За даними вчених Кафедри метеорології та кліматології КНУ ім. Тараса Шевченка, в результаті пандемії кількість метеорологічних спостережень із комерційних повітряних і морських суден різко скоротилася – в середньому на 75-80% у порівнянні зі звичайними умовами. У південній півкулі цей показник наближається до 90%.

Але, як зазначає у коментарі OBOZREVATEL директор Науково-дослідного інституту гідрометеорології Володимир Осадчий, в Україні подібні проблеми не спостерігаються. За його словами, якість прогнозів залишається досить високою і ніякі обмежувальні заходи не вплинули на отримання тієї кількості інформації, яка стосується забезпечення всіх гілок влади прогностичною інформацією.

Найвисокогірніша метеорологічна станція "Пожижевська" в Україні myway.dn.ua

"Наприклад, під час роботи з пожежами в Житомирській області та зоні відчуження Гідрометцентр і наш Інститут дуже плідно співпрацювали з надання всієї необхідної інформації для ДержНС, керівництва Житомирської ОДА та адміністрації Чорнобиля, щодо мінімізації наслідків пожеж. І жодного погіршення якості прогнозів ми не помітили", – розповів він.

Його слова підтверджує і заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, який запевняє, що система метеорологічних спостережень в Україні працює в повному обсязі.

"Всі прогностичні організації працюють у штатному режимі, і вся інформація, яка нам потрібна з-за кордону, отримується. Карантин ніяк на це не вплинув, і на рівень прогнозів також. Єдине, можливо щось подібне спостерігається в інших країнах, але не у нас", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Точність прогнозів покращується

Українці часто скаржаться на неточні дані за прогнозом погоди синоптиків. Це частіше стосується саме ймовірності появи опадів в тому чи іншому регіоні, яке може не збігатися з прогнозом Укргідрометцентру.

В Україні скаржаться на неточність прогнозів синоптиків pixabay

Зі свого боку Прокопенко вважає, що іноді люди занадто прискіпливо ставляться до роботи синоптиків. Він пояснює, що, наприклад, в літній період починають розвиватися внутрішньомасові процеси і проходження активних атмосферних фронтів, тому опади можуть випадати по території нерівномірно.

"Наприклад, у Києві ми спостерігаємо ситуацію, коли на Оболоні злива, а на Троєщині сухо. Ми не можемо спрогнозувати опади з точністю до кожного квадратного кілометра. І це не тільки у нас, в усьому світі немає такої моделі", – зазначив метеоролог, додавши, що восени і взимку таких проблем майже немає.

Він не заперечує, що в Україні є проблеми із застарілим обладнанням і відсутністю достатнього фінансування, проте точність прогнозів залишається на рівні міжнародних стандартів: "Вірогідність справджуваності у нас досить висока, а за останні 5-10 років продовжує зростати".

Заморозки, дощі і сильний вітер

Як зазначають всі професійні синоптики, точність прогнозів погоди обмежена в часі. Звісно, найбільш якісний прогноз дається на один-три дні, на п'ять-сім днів можуть зажадати уточнень. Більш ніж на тиждень прогнозів давати не беруться.

Які ж погодні умови чекають на українців найближчими днями, OBOZREVATEL розповів керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. За його словами, поки в Україні збережеться прохолодна і дощова погода.

"13 травня пройдуть невеликі дощі у східних областях, решта території без опадів. Наступного дня опади накриють майже всю Україну. Проходитиме черговий холодний фронт, який вплине на зниження температури в ніч із 13 на 14 травня, починаючи з західних областей", – повідомив він.

У середу і четвер вночі спостерігатимуться заморозки в західних областях, температура становитиме 0-5 градусів тепла, а іноді опуститься і нижче нуля. На півночі також очікується значне зниження температури вночі – від 0 до +2 градусів, на ґрунті заморозки до -2. На решті території від 1 до 6 градусів тепла.

Прогноз погоди на 13 травня meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 14 травня meteo.gov.ua

Вдень температура не перевищуватиме 15 градусів.

"А вже з 15 травня погода почне покращуватися, температура повітря підвищуватиметься, і на вихідні денна температура коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла. Вночі дещо прохолодніше +3...+8 градусів", – розповідає синоптик.

Прогноз погоди на 15 травня meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 16 травня meteo.gov.ua

Щодо опадів, за прогнозами Білика, сильних злив цього тижня в Україні не буде, очікуються короткочасні дощі із грозами, а також сильні пориви вітру 15-20 м/с по всій території країни. На високогір'ї Карпат може випасти сніг.