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13 травня • оновлено в 17:19
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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Як по прогнозу погоди в Україні вдарив COVID-19: синоптики висвітлили залаштунки

19.5т
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Запровадження обмежувальних заходів по всьому світу через пандемію коронавірусу негативно позначилося на глобальній системі метеорологічних спостережень. Через недостатню автоматизацію процесу кількість і якість прогнозів погоди почали знижуватися.

Як карантин вплинув на оперативність і правдивість погодних передбачень – з'ясовував OBOZREVATEL.

За даними вчених Кафедри метеорології та кліматології КНУ ім. Тараса Шевченка, в результаті пандемії кількість метеорологічних спостережень із комерційних повітряних і морських суден різко скоротилася – в середньому на 75-80% у порівнянні зі звичайними умовами. У південній півкулі цей показник наближається до 90%.

Але, як зазначає у коментарі OBOZREVATEL директор Науково-дослідного інституту гідрометеорології Володимир Осадчий, в Україні подібні проблеми не спостерігаються. За його словами, якість прогнозів залишається досить високою і ніякі обмежувальні заходи не вплинули на отримання тієї кількості інформації, яка стосується забезпечення всіх гілок влади прогностичною інформацією.

Найвисокогірніша метеорологічна станція "Пожижевська" в Україні

Найвисокогірніша метеорологічна станція "Пожижевська" в Україні

myway.dn.ua

"Наприклад, під час роботи з пожежами в Житомирській області та зоні відчуження Гідрометцентр і наш Інститут дуже плідно співпрацювали з надання всієї необхідної інформації для ДержНС, керівництва Житомирської ОДА та адміністрації Чорнобиля, щодо мінімізації наслідків пожеж. І жодного погіршення якості прогнозів ми не помітили", – розповів він.

Його слова підтверджує і заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, який запевняє, що система метеорологічних спостережень в Україні працює в повному обсязі.

"Всі прогностичні організації працюють у штатному режимі, і вся інформація, яка нам потрібна з-за кордону, отримується. Карантин ніяк на це не вплинув, і на рівень прогнозів також. Єдине, можливо щось подібне спостерігається в інших країнах, але не у нас", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Точність прогнозів покращується

Українці часто скаржаться на неточні дані за прогнозом погоди синоптиків. Це частіше стосується саме ймовірності появи опадів в тому чи іншому регіоні, яке може не збігатися з прогнозом Укргідрометцентру.

В Україні скаржаться на неточність прогнозів синоптиків

В Україні скаржаться на неточність прогнозів синоптиків

pixabay

Зі свого боку Прокопенко вважає, що іноді люди занадто прискіпливо ставляться до роботи синоптиків. Він пояснює, що, наприклад, в літній період починають розвиватися внутрішньомасові процеси і проходження активних атмосферних фронтів, тому опади можуть випадати по території нерівномірно.

"Наприклад, у Києві ми спостерігаємо ситуацію, коли на Оболоні злива, а на Троєщині сухо. Ми не можемо спрогнозувати опади з точністю до кожного квадратного кілометра. І це не тільки у нас, в усьому світі немає такої моделі", – зазначив метеоролог, додавши, що восени і взимку таких проблем майже немає.

Він не заперечує, що в Україні є проблеми із застарілим обладнанням і відсутністю достатнього фінансування, проте точність прогнозів залишається на рівні міжнародних стандартів: "Вірогідність справджуваності у нас досить висока, а за останні 5-10 років продовжує зростати".

Заморозки, дощі і сильний вітер

Як зазначають всі професійні синоптики, точність прогнозів погоди обмежена в часі. Звісно, найбільш якісний прогноз дається на один-три дні, на п'ять-сім днів можуть зажадати уточнень. Більш ніж на тиждень прогнозів давати не беруться.

Які ж погодні умови чекають на українців найближчими днями, OBOZREVATEL розповів керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. За його словами, поки в Україні збережеться прохолодна і дощова погода.

"13 травня пройдуть невеликі дощі у східних областях, решта території без опадів. Наступного дня опади накриють майже всю Україну. Проходитиме черговий холодний фронт, який вплине на зниження температури в ніч із 13 на 14 травня, починаючи з західних областей", – повідомив він.

У середу і четвер вночі спостерігатимуться заморозки в західних областях, температура становитиме 0-5 градусів тепла, а іноді опуститься і нижче нуля. На півночі також очікується значне зниження температури вночі – від 0 до +2 градусів, на ґрунті заморозки до -2. На решті території від 1 до 6 градусів тепла.

Прогноз погоди на 13 травня

Прогноз погоди на 13 травня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 14 травня

Прогноз погоди на 14 травня

meteo.gov.ua

Вдень температура не перевищуватиме 15 градусів.

"А вже з 15 травня погода почне покращуватися, температура повітря підвищуватиметься, і на вихідні денна температура коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла. Вночі дещо прохолодніше +3...+8 градусів", – розповідає синоптик.
Прогноз погоди на 15 травня

Прогноз погоди на 15 травня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 16 травня

Прогноз погоди на 16 травня

meteo.gov.ua

Щодо опадів, за прогнозами Білика, сильних злив цього тижня в Україні не буде, очікуються короткочасні дощі із грозами, а також сильні пориви вітру 15-20 м/с по всій території країни. На високогір'ї Карпат може випасти сніг.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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