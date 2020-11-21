Пандемія COVID-19 може тривати 5 років: київська лікарка звернулася до людей
Медикиня вказала на велику кількість заражених коронавірусом у лікарнях
Вона висловила переконання, що знизити навантаження на медустанови можуть самі громадяни
Лікарка порадила, як запобігти поширенню інфекції
Пандемія коронавірусу може затягнутися і на п’ять років, якщо люди в усьому світі не почнуть свідомо дотримуватися продиктованих нею елементарних правил.
Таким припущенням поділилася завідувачка відділенням 9-ї міської клінічної лікарні Києва Альона Хомякова. Її слова наводить ТСН у спецрепортажі із реанімації столичної медустанови, заповненої інфікованими COVID-19.
"Потрібно звернутися до людей, щоб вони нарешті почали носити маски і полегшили роботу лікарям. Бо з такими успіхами пандемія може тривати ще й п'ять років", – зазначила лікарка.
За словами Хомякової, відколи світом розповсюдився коронавірус і дістався України, цей рік вона рахує за найважчими місяцями.
"У серпні категорія пацієнтів змінилася, у жовтні – все більша заповненість відділень, більше роботи у нас. Через таку легковажність це (пандемія. – Ред.) буде не місяць, і не два, і не три", – поділилася невтішним прогнозом українська медикиня.
Нагадаємо: в Україні на ранок суботи, 21 листопада, підтверджено 612 665 випадків коронавірусу. З них за минулу добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд. Інфекція забрала життя вже 10 813 українців, але 282 313 пацієнтів змогли побороти її.
Водночас минулої доби у світі від коронавірусу померла рекордна кількість хворих – 11 089 осіб. Також за цей час підтвердили майже 660 тисяч нових випадків COVID-19, а загалом він вразив уже майже 58 млн жителів планети.
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