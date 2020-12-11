Якби не цивілізація – ми б не стикалися з вірусами та інфекціями. Не знали б грипу та віспи. Не вмирали б від туберкульозу і коронавируса.

Епідемія була неможлива в первісному суспільстві. Щоб прогодувати одну людину потрібний квадратний кілометр, а тому мисливці і збирачі рідко збивалися в більші групи. Низька щільність населення робила пандемію неможливою.

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Более того. Инфекции и вирусы стали следствием аграрной революции. Когда человечество приручило скот – оно получило в довесок еще и болезни. Именно животные служат переносчиками большинства инфекций. Мутации позволяют патогенам переходить с животных на людей. Если бы человечество не приручило коров, коз и овец, то проблемы бы не было.

Если бы люди отказались от прогресса – мы бы не жили в городах. Избавились бы от скученности. Не пересекались с незнакомцами. Нам не было бы нужды прививаться от болезней, потому что у них не было бы шанса до нас добраться. Все зло от революций. В первую очередь, неолитической.

Критики современного уклада абсолютно правы. Прогресс действительно все испортил. Если бы десять тысяч лет назад мы бы не освоили ячмень, пшеницу и рис – то болезни бы нам не угрожали. Если бы мы не привязали себя к сельскому хозяйству, наша зависимость от стихийных бедствий была бы на порядок ниже.

Мы были бы крепкими и выносливыми. Жилистыми и внимательными. Питались бы разнообразнее и не злоупотребляли бы углеводами. Нам реже приходилось бы воевать друг с другом, просто потому, что вероятность столкновения одного племени с другим была статистически маловероятной.

В конце концов, нас учат этому священные книги. Даже изгнание Адама и Евы из райского сада напоминает переход от собирательства к земледелию. Итоги грехопадения налицо: рацион стал скудным, инфекции разнообразными, а труд – тяжелым. Плюс коронавирус.

Я думаю об этом всякий раз, когда встречаюсь с пророками светлого прошлого. Их нетрудно узнать. Они ищут в нашем коллективном вчера отзвуки золотого века. Ругают современную цивилизацию. Находят в происходящем признаки заговора и пробуют разгадать, кто за этим всем стоит.

У меня есть для них ответ. Всему виной неолит. Тот самый, что подарил нам земледелие и обработку металлов. Оседлый образ жизни и города. Социальное расслоение и теистические религии.

Если бы не он – у нас не было керамики и топоров. Рыболовных сетей и межплеменного обмена. Письменности и живописи. Скученности и вирусов. Мы бы не умирали от нынешних диагнозов просто потому, что не доживали бы до них.

Эти люди абсолютно правы. Прогресс обрек нас на частную собственность и войны. Создал неравенство имущественное и социальное. Его плодами стало насилие и иерархии. А еще он сделал человечество доминирующим видом на планете и позволил тратить время на социальные сети.

Именно прогресс в итоге создал мир, в котором от ожирения погибает втрое больше людей, чем от недоедания. В котором на долю насилия приходится один процент всей смертности. В котором дорожно-транспортные происшествия уносят вдвое больше жизней, чем войны и преступность.

Мы живем в лучшем из миров, хоть и убедили себя в обратном. Весь наш ропот – это следствие короткой памяти. И вот мы уже не хотим вспоминать о том, что бабушкин рецепт лечения простуды (теплое молоко и мед) – это всего лишь отголоски жизни в условиях недоедания, когда заболевшему давали все самое калорийное, что только было в крестьянском доме.

Золотой век не спрятан от нас под гущей веков. Народная медицина была актуальна лишь до изобретения пенициллина. Всего лишь сто лет назад испанский грипп унес жизни каждого двадцатого жителя планеты. Довольно сложно рассуждать на фоне этих цифр о том, что “сегодня – это испорченное вчера”.

Впрочем, все это не отменит новых луддитов. Они и дальше будут бороться с вакцинами и технологиями, прогрессом и научным знанием. Мир слишком сложен для них – и они пытаются его упростить.

Хотя именно сложность нашей реальности позволила каждому из них дожить до совершеннолетия.

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