Розносили коронавірус вулицями: гуртожиток Запоріжжя перетворився на розсадник COVID-19. І це тільки початок

За останній тиждень в Україні зафіксували два спалахи COVID-19 у гуртожитках – один у Вишневому Київської області, а другий у Запоріжжі. Світова практика доводить, що гуртожитки, які працюють під час епідемії, можна порівняти з бомбою уповільненої дії. Люди в них контактують одне з одним, користуються одними речами, кухнею, туалетом, душем – усе це підвищує ризики захворювання.

При цьому влада Запоріжжя не квапиться закривати всі місця тимчасового проживання, обмежуючись дезінфекціями та інструктажами.

Що відбувається в запорізькому гуртожитку і які висновки зробила місцева влада – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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З чого все почалось і що з гуртожитком зараз

25 квітня стало відомо, що в одному з гуртожитків Запоріжжя у 13 осіб виявили коронавірус. Їх відправили до 7-ї міської лікарні, а всіх, хто контактував із ними – до 8-ї. Сам гуртожиток закрили на карантин – навколо чергують поліцейські та впускають усередину тільки медиків.

Влада не стала розголошувати ні адресу, ні назву гуртожитку. Пізніше журналісти змогли встановити, що це гуртожиток "Молодіжний" на Поштовій, 159-Б.

За словами його мешканця Василя, вірус виявили у жінки з п'ятого поверху. Причому симптоми вона відчула ще 8 днів тому, але тесту їй нібито не робили.

"Виявили вже тоді, коли їй погано стало, до цього 8 днів вона зверталась, і їй казали, що нічого немає. І навіть коли у її чоловіка виявили коронавірус – він спокійно вийшов і пішов кудись. Опісля в усіх взяли розписку про самоізоляцію", – розповів він.

"Виявили вже тоді, коли їй погано стало, до цього 8 днів вона зверталась, і їй казали, що нічого немає. І навіть коли у її чоловіка виявили коронавірус – він спокійно вийшов і пішов кудись. Опісля в усіх взяли розписку про самоізоляцію".

Як повідомляє видання "Время новостей", посилаючись на слова іншого місцевого жителя, першою хворою стала медсестра з пологового будинку №5 – від неї заразився чоловік, а далі недуга передалась і сусідам.

Зараз у гуртожитку перебуває близько 200 осіб, усім їм заборонено виходити, за рідкісними винятками: наприклад, чоловік вигулював собаку під наглядом поліції. В основному всі сидять у кімнатах, а їжу та інші потрібні речі їм приносять знайомі чи родичі. З мешканцями не контактують – усе принесене складають біля загороджувальної стрічки.

Також він сказав, що в гуртожитку проживає кілька працівниць супермаркету АТБ. Правда, COVID-19 у них не виявили, але на самоізоляцію відправили.

Запорізький гуртожиток закрили на карантин 061.ua

Гуртожитки під час епідемії – небезпечно?

Проживання людей у гуртожитках, будинках для літніх людей чи подібних місцях, де люди так чи інакше контактують одне з одним – надзвичайно небезпечне в умовах епідемії. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла завідувачка лабораторії грипу НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського (Київ) Алла Мироненко. За її словами, необхідно проводити посилену дезінфекцію і мінімізувати контакти людей, які перебувають там.

"Ризик у таких місцях великий. Наприклад, у будинках для літніх людей. Коли вони, припустімо, користуються загальними їдальнями, туалетами. Якщо їдальні загальні, то ризики особливо великі, бо інфекція може передаватися через повітря. У гуртожитках те ж саме: загальний туалет, душ, кухня, предмети всілякі. Зараз же екстрена заборона спілкування, а в гуртожитках це налагодити складно", – стверджує вона.

Це вже не перший випадок, коли гуртожиток стає осередком поширення коронавірусу. Зовсім недавно така сама ситуація склалась у селищі Вишневому Київської області – там COVID-19 виявили у 78 мешканців гуртожитку. В Україні подібні випадки поки що поодинокі, проте світова практика підтверджує високу небезпеку зволікання в таких ситуаціях.

Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому Нацгвардія України

Наприклад, Сингапур втратив контроль над поширенням хвороби саме через гуртожитки. 1 квітня у них зареєстрували 1000 хворих, а вже 23-го – понад 11 тисяч. 75% нових випадків виявили у трудових мігрантів, які мешкають у гуртожитках. Після цього влада вирішила закрити на карантин усі такі місця проживання разом із людьми, котрим заборонили залишати навіть свої кімнати.

Сінгапур втратив контроль над поширенням хвороби саме через гуртожитки. 1 квітня у районі них зареєстрували 1000 хворих, а вже 23 – понад 11 тисяч. 75% нових випадків виявили у трудових мігрантів.

"Почепимо пам'ятки": як відреагувала влада

Поки що в Україні запроваджувати такі жорсткі заходи не планують. Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі МОЗ, рішення щодо цього повинна ухвалювати місцева влада. Зі свого юоку, працівник Запорізької міськради анонімно поділився з нами відомостями про заходи, яких там збираються вживати.

Мешканці гуртожитку в Запоріжжі: тільки й світу, що у вікні 061.ua

Медики біля "коронного" запорізького гуртожитку 061.ua

За його словами, в гуртожитках проведуть інструктажі з профілактики та нагадають про необхідність дезінфікувати приміщення, туалети, кухні тощо. А ще почеплять пам'ятки з номерами соцслужб. Закривати заклади ніхто не збирається.

"У всіх гуртожитках буде проведено інструктаж щодо механізму дій у цій ситуації. Вони й так оброблялися, дезінфікувалися. А тепер працівники дістануть інструкції про те, куди звертатися в разі проблемної ситуації, як реагувати. Розмістять пам'ятки з телефонами всіх служб. Старші по гуртожитку проінформують усіх. Але закриття малоймовірне", – розповів він.

Шкода, що вірусам не проведеш інструктажу, пам'яток вони не читають.

Гуртожитки – місця, де за дешеве проживання іноді можна заплатити здоров'ям і життям. Чи переживуть ці заклади коронавірус? Звичайно, адже економічна ситуація явно не посприяє забезпеченню всіх постійним житлом. А ось чи переживуть пандемію всі мешканці наших гуртожитків?

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус атакував українські СІЗО: підтверджені випадки зараження COVID-19 у слідчих ізоляторах Кропивницького, Чернівців, а в Маріупольському СІЗО хворобу підозрюють у чотирьох осіб.