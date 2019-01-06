"Пам'ятаю цей секс": Ляшко розповів, як пустував в юності

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі шоу Анни Буткевич "Без гриму" розповів про своє перше кохання на ім'я Алла.

"Не буду називати прізвища, бо у неї вже троє дітей. Ми вчилися в інтернаті. Я навіть цей секс пам'ятаю. Зняли номер в готелі спеціально. Мені було років 14 тоді", — розповів Ляшко.

Скріншот з відео

За словами політика, через півроку він відправився на канікули додому. В один із днів до них в гості приїхали батьки Алли.

"Стук в двері, мама відкриває, а там батьки Алли, кажуть: "Вона вагітна. Давайте щось робити ". Мама розповіла. Я кажу:" Що робити? Буду одружуватися ". Вона мені: "Ти здурів ?! Одружитися в такому віці". А потім виявилося, що все було не зовсім так, як батьки розповідали. Ми потім ще зустрічалися, було багато всього", — згадав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ляшко розповів про своє ставлення до пародій, які на нього робить, зокрема, студія "95 квартал" на чолі з Володимиром Зеленським.