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"Пам'ятаю цей секс": Ляшко розповів, як пустував в юності

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі шоу Анни Буткевич "Без гриму" розповів про своє перше кохання на ім'я Алла.

"Не буду називати прізвища, бо у неї вже троє дітей. Ми вчилися в інтернаті. Я навіть цей секс пам'ятаю. Зняли номер в готелі спеціально. Мені було років 14 тоді", — розповів Ляшко.

"Пам'ятаю цей секс": Ляшко розповів, як пустував в юності

Скріншот з відео

За словами політика, через півроку він відправився на канікули додому. В один із днів до них в гості приїхали батьки Алли.

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"Стук в двері, мама відкриває, а там батьки Алли, кажуть: "Вона вагітна. Давайте щось робити ". Мама розповіла. Я кажу:" Що робити? Буду одружуватися ". Вона мені: "Ти здурів ?! Одружитися в такому віці". А потім виявилося, що все було не зовсім так, як батьки розповідали. Ми потім ще зустрічалися, було багато всього", — згадав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ляшко розповів про своє ставлення до пародій, які на нього робить, зокрема, студія "95 квартал" на чолі з Володимиром Зеленським.

Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Алла, чтож ты такое сделала, что после тебя Олежка в омут голубой сиганул? Аж страшно!
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А про Борьку ведь умолчал... Ух, шельмец )))
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ляшко тянет на первую леди незалэжной.
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