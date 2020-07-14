У 2020 році через пандемію коронавірусу (COVID-19) в Умань на святкування Рош Ха-Шана не допустять приїзду паломників-хасидів.

Про це ву Facebook повідомив мер Умані Олександр Цебрій, який опублікував рішення Міністерства закордонних справ України.

"Результатом учасників міжвідомчої наради в МЗС України стала загальна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів у місто Умань для проведення святкування у традиційному форматі неможливе", – написав міський голова.

У документі МЗС зазначається, що святкування Рош Ха-Шана виключено у 2020 році, оскільки Ізраїль перебуває в "червоній зоні" за показниками захворюваності на коронавірус, а в Україні діє заборона на проведення масових заходів, зокрема релігійних.

Паломництво хасидів до Умані у 2020 році скасовується через пандемію, – МЗС

Паломництво хасидів до Умані у 2020 році скасовується через пандемію, – МЗС

Крім того, чиновники додали, що наплив десятків тисяч паломників може створити додаткове навантаження на українські лікарні.

"Також в результаті низки переговорів та зустрічей між посадовими особами обох країн ізраїльська сторона з розумінням сприйняла скасування міжнародного паломництва до Умані цього року", – додав Цебрій.

Паломництво хасидів до Умані у 2020 році скасовується через пандемію, – МЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль через щоденного приросту кількості хворих коронавірусом може повернутися до загальнонаціонального жорсткого карантину.