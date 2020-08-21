Паломництво хасидів до Умані суттєво обмежать, – Аваков

Цього року святкувати Рош га-Шана будуть по іншому.
У 2020 році святкування Рош га-Шана в Умані буде не таким, як у попередні роки.
Як заявив на брифінгу міністр внутрішних справ Арсен Аваков, Україна введе технічні обмеження щодо прибуття великої кількості паломників-хасидів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
“Хочу сказати, що з огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані. Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тисяч осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження, й, по суті, святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде”, – зазначив він.
За словами Авакова, українські дипломати вже провели консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.
“Цього року Хресну ходу православних церков також було скасовано, й тому, я думаю, що цей баланс в ім’я здоров’я людей має бути відновлено”, – додав глава МВС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за оцінками уряду, в Умань мали прибути від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана.
Зі свого боку мер Умані Олександр Цебрій заявив, що має намір перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів. Через це він прибув до Києва під Офіс президента України, щоб зустрітися Володимиром Зеленським.
Пізніше Кабінет міністрів України і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримали рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземними громадянами Умані.
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