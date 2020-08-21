Паломництво хасидів до Умані суттєво обмежать, – Аваков

Цього року святкувати Рош га-Шана будуть по іншому.

У 2020 році святкування Рош га-Шана в Умані буде не таким, як у попередні роки.

Як заявив на брифінгу міністр внутрішних справ Арсен Аваков, Україна введе технічні обмеження щодо прибуття великої кількості паломників-хасидів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

“Хочу сказати, що з огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані. Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тисяч осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження, й, по суті, святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде”, – зазначив він.

За словами Авакова, українські дипломати вже провели консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

“Цього року Хресну ходу православних церков також було скасовано, й тому, я думаю, що цей баланс в ім’я здоров’я людей має бути відновлено”, – додав глава МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал