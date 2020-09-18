Паломники-хасиды направились отмечать Новый Год в Беларуси

Антон Геращенко Суспільство 17:02, 18.09.2020

Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

Спасибо сотрудникам Пограничной службы за вашу работу по защите государственной границы Украины.

Несмотря на значительное психологическое давление, вы выполнили свой долг.

Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу.

Facebook Антона Геращенко
Facebook Антона Геращенко
Facebook Антона Геращенко

P. S. Линия, на которой стоят наши пограничники, - это последние сантиметры территории Украины. Впереди - Беларусь.

Мы предупреждали белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не пропустим паломников, не смотря ни на какие песни и пляски. И просили белорусов не пропускать паломников через свой КПП. Нас не послушали. Теперь придётся убирать ...

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