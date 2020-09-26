Пальчевський вшанував пам'ять загиблих курсантів у Харкові

Кандидат в мери Києва і лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський вшанував пам'ять загиблих курсантів в Харкові.

Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Скорботний день для України. Загинули хлопчаки, інструктор... Поки бігають з Офісу Президента і владу роздає підтримку і обіцянки, пам'ятаємо про те, що літаку було 46 років. Ще дізнаємося, які були формуляри, чи все було зроблено правильно. Я літаю сам і люблю всіх, хто літає і літав. Світла пам'ять".

Наостанок Пальчевський процитував твір відомого поета Роберта Рождественського "Там, за хмарами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Пальчевський в День незалежності вшанував воїнів, полеглих за Україну.