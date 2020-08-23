Пальчевський після Korolev Avia Fest: якщо щось об'єднує українців – це ракети

Відомий підприємець Андрій Пальчевський після фестивалю Korolev Avia Fest заявив, що "якщо щось об'єднує українців – це ракети".

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook, поділившись враженнями від фестивалю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо щось об'єднує українців, то це ракети. Та сама, яку зробив наш житомирянин Сергій Корольов. Запустили 60 років тому, а гуде досі. Сьогодні був на Korolev Fest і там все злітне поле забито людьми. І ви знаєте, ні у кого не виникає питань щодо мови. Щастя, радість і гордість", – підкреслив Пальчевський.

Також громадський діяч зазначив, що українські політики ховаються за патріотичними гаслами, але не створюють умов для розвитку країни.

"І ніхто не давав особливих там клятв нашій землі і бюджету, як це буває з політиками. Полетіли 60 років тому, а хотілося б, щоб і зараз літали", – завершив він.

Раніше політолог повідав про всеукраїнські амбіції політсили "Перемога Пальчевського".

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