"Пахлава зберігається в туалеті..." Українцям пояснили, чим небезпечна їжа на пляжах

В Україні склалася "жахлива ситуація" зі стихійною торгівлею продуктами на пляжах.

Про це заявив в ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Він наголосив, що захист прав споживачів в таких місцях не працює.

"Ми були в Коблево, там один підприємець випускає цілу мережу продавців, і вони реалізують його продукцію... Воно все в антисанітарних умовах робиться... У нас, на жаль, влада і чиновники хапаються за голову тоді, коли людей потруїли. А ситуація жахлива. Особливо на пляжах", – попередив Несміянов.

Людям, які все ж ризикують купувати продукти у таких торговців, він порадив страхувати своє життя.

"Медична страховка вам явно стане в нагоді. В Україні сподіватися на диво не доводиться, вас рано чи пізно все одно отруять", – пояснив активіст.

У зв'язку з цим він поділився історією про те, як в Союзі споживачів влітку 2018 року перевіряли пляж Ланжерон в Одесі.

"Зайшли в платний туалет, прямо біля пляжу. А у неї (касирки в туалеті. – Ред.) під столом креветки зберігаються, кукурузка, пахлава. Поруч побутова хімія... Вона каже: "Ну, я ніби склад". Тобто до неї все тимчасово складують, а потім, коли запаси закінчуються – приходять і забирають. А в туалеті там смертода стоїть – страшна..." – розповів Несміянов.

"Я після цього нічого й нікому не рекомендую купувати у людей на вулиці та на пляжах", – резюмував він.

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OBOZREVATEL нагадує, що продукти домашнього консервування (особливо це стосується сирокопченої і в'яленої риби, яку часто продають на курортах) можуть не тільки викликати харчове отруєння, а й стати причиною ботулізму – небезпечного інфекційного захворювання з високим рівнем смертності.

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