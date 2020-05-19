Озвучені 10 мелодій, які всім відомі, але ніхто не знає їхніх назв

У мережі згадали 10 мелодій, які багатьом відомі, але ніхто не знає їхніх назв – їх використовують в сотнях фільмів і телерадіопередач.

Список склав pikabu.ru. Ця музика кочує сама по собі з фільму в фільм, з мультика в мультик.

"Дикий кінь" (Диксиленд А. Мелконова)

Одна з найбільш міцний тем радянського телебачення, використовувалася в телепрограмі "Що? Де? Коли?" в момент прокрутки дзиги. Оригінал записаний в 1967 році, автором композиції вказано Г. Бондарева.

Vibrations (The Ventures)

Абсолютно непопулярна за межами, зате добре знайома кожному радянському громадянинові мелодія з програми "Міжнародна панорама". Оригінальний твір групи The Ventures з альбому 1967 року "Super Psychedelics".

O Fortuna (Carl Orff)

Тема з кантати німецького композитора Карла Орфа "Карміна Бурана". Єдине, що за напруженням пафосу може зрівнятися з номерами Вагнера. Тому голлівудські режисери постійно використовують "О Фортуна" для примноження ефекту монументальності в грандіозних епізодах. Багато хто думає, що це і є Вагнер.

Conquest of Paradise (Vangelis)

У грецького композитора Вангеліса є, як мінімум, дві теми, які весь світ знає назубок. Тільки та, яка з "Вогненних колісниць", не викликає питання "що це?". А ось друга викликає, так як вона написана для провального і всіма забутого фільму Рідлі Скотта "1492: Завоювання раю".

The Streets of Cairo (народна)

"На вулицях Каїра", також відома під назвами "Арабський мотив" і "Мелодія заклинателя змій". Перші згадки в нотних збірниках 1719 року. У наш час нескінченно перероджується повністю або частково в найнесподіваніших іпостасях.

Maple Leaf Rag (Scott Joplin)

"Регтайм кленового листа" – другою знаменитістю твір чорношкірого джазмена і композитора Скотта Джопліна, воно опубліковано в 1899 році. "Кленовий лист" – назва клубу, де постійно виступав автор.

Lujon (Henri Mancini)

Ще одна з незліченних композицій Генрі Манчіні, що пішли в народ. Морська, романтична мелодія написана в 1961 році. Звучить в десятках фільмів і серіалів, навіть у "Великому Лебовські".

Ra Ta Ta (Rotation)

Старий німецький хіт ансамблю Rotation, який став використовуватися при винесенні чорного ящика в телепрограмі "Що? Де? Коли?". Для радянського ТБ використовувалася інструментальна адаптація ансамблю Джеймса Ласта.

Mamy Blue (Hubert Giraud)

Француз Юбер Жиро написав цю сумну пісню в 1970 році, її можна знайти у виконанні десятків (в основному європейських) естрадних співаків і співачок. А ось версія без слів, записана в 1971-му його земляками з оркестру Поля Моріа, найкраще підходила для використання в якості музичного фону на ТБ і радіо.

A Banda (Chico Buarque)

Заводна свистопляска "A Banda", або "Ah Bahn-da", була написана в 1966 році бразильським композитором Шику Буарке. По всьому світу успішно розповзалася в незліченних версіях, найпопулярніша – від ансамблю Herb Alpert & The Tijuana Brass.

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