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21 лютого • оновлено в 22:25
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/ Суспільство

"Ознака неадекватності": Комаровський жорстко висловився про паніку через коронавирус

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Популярний лікар-педіатр і радник президента України Володимира Зеленського Євген Комаровський записав звернення до українців через протести в Нових Санжарах. На його думку, така істерика неадекватна і є ознакою нестачі інтелекту і моралі.

Звернення Комаровського показали в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. На відео лікар спочатку "пройшовся" по самій ситуації і підкреслив - коронавірус не передається по повітрю, заразитися можна тільки при тісному контакті.

"Хотілося почати поводження з" брати і сестри ", але таке відчуття, що брати і сестри в нашій країні скінчилися. Всі люди з мораллю і інтелектом поїхали звідси. Люди, що ви творите? До нас приїжджають абсолютно здорові співвітчизники без єдиного симптому хвороби. коронавірус не літає по повітрю. Він передається при тісному контакті з хворою людиною. Ніякої загрози нікому немає", - зазначив лікар.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Після він закликав припинити паніку, яка, за словами Комаровського, не варта цивілізації.

"Україна - єдина, як вам не соромно? Щиро закликаю: припиніть цю паніку, яка просто не гідна цивілізації. Взагалі нічого не варта. Де ваша віра? Мораль? Моральність? Все істерики з приводу того, що поруч з нами розміщені люди з Китаю і тому ми помремо - це ознака неадекватності, нестачі інтелекту і відсутності моралі", - завершив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
вірус протест
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-пенака тут
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
такая истерика неадекватна и является признаком недостатка интеллекта и морали.......аха-ха.аха-ха-ха..кто бы сомневался в жителях недостраны)))))))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это у народа то не хватает мозгов ? Это не народ привез потенциальных носители вируса в свою страну.
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