"Ознака неадекватності": Комаровський жорстко висловився про паніку через коронавирус

Популярний лікар-педіатр і радник президента України Володимира Зеленського Євген Комаровський записав звернення до українців через протести в Нових Санжарах. На його думку, така істерика неадекватна і є ознакою нестачі інтелекту і моралі.
Звернення Комаровського показали в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. На відео лікар спочатку "пройшовся" по самій ситуації і підкреслив - коронавірус не передається по повітрю, заразитися можна тільки при тісному контакті.
"Хотілося почати поводження з" брати і сестри ", але таке відчуття, що брати і сестри в нашій країні скінчилися. Всі люди з мораллю і інтелектом поїхали звідси. Люди, що ви творите? До нас приїжджають абсолютно здорові співвітчизники без єдиного симптому хвороби. коронавірус не літає по повітрю. Він передається при тісному контакті з хворою людиною. Ніякої загрози нікому немає", - зазначив лікар.
Євген Комаровський
Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером
Після він закликав припинити паніку, яка, за словами Комаровського, не варта цивілізації.
"Україна - єдина, як вам не соромно? Щиро закликаю: припиніть цю паніку, яка просто не гідна цивілізації. Взагалі нічого не варта. Де ваша віра? Мораль? Моральність? Все істерики з приводу того, що поруч з нами розміщені люди з Китаю і тому ми помремо - це ознака неадекватності, нестачі інтелекту і відсутності моралі", - завершив Комаровський.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Нових Санжарах 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.
Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.
Після минулих акцій протесту частина місцевих жителів бояться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять в респіраторах і відмовляються вітати один одного рукостисканням.
Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що на масових акціях протесту в Нових Санжарах було присутнє безліч нетверезих чоловіків.
При цьому журналіст Андрій Цаплієнко знайшов докази, що людей для протесту привозили на автомобілях з іншої області.
Жителі Нових Санжар зізналися, що не мають нічого проти евакуйованих, але бояться за своїх дітей.
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