Ожеледиця та туман: синоптикиня дала прогноз погоди в Україні на 18 грудня

В Україні в п’ятницю, 18 грудня, опадів майже не буде, хоча подекуди можливі туман та ожеледиця.

Такий прогноз погоди дала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона наголосила, що погодні умови диктуватиме високий чи підвищений атмосферний тиск, який охопив більшість країн Європи.

Водночас вона попередила про погіршення видимості до 200-500 метрів через тумани.

Температура повітря впродовж доби на території України передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла, наголосила Діденко.

У південній частині та на заході очікується +2...+6 °С.

Найхолодніше буде на північному сході – на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині. Максимальна температура повітря тут не перевищить 0..3 градусів морозу. Через це на дорогах можливе зміцнення ожеледиці, сказала вона.

У Києві 18-го грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, 18-го вдень +1...+3 °С.

За прогнозом синоптикині, на День святого Миколая погода в Україні суттєво не зміниться.

"22–23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня побільшає опадів", – уточнила вона.

Температурна карта Європи на 18 грудня Facebook Наталки Діденко

Прогноз погоди для України на 18 грудня Facebook Наталки Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні очікується потепління, відлига охопить практично всю територію нашої країни.

Такий прогноз погоди до кінця тижня оприлюднила Діденко. За її словами, температура повітря коливатиметься в межах нуля, а значних опадів не передбачається.