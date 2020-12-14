Ожеледь та ожеледиця: у чому різниця між ними

У понеділок, 14 грудня, синоптики попередили українців про ожеледицю на дорогах. А український чемпіон у професійному боксі Андрій Синепупов та інші експерти дали поради, як правильно падати під час ожеледиці.

Що таке ожеледь і ожеледиця та в чому різниця між двома цими видами льоду, розповідає OBOZREVATEL.

Що таке ожеледь

Словники тлумачать значення слова ожеледь як шар льоду на землі та інших поверхнях, який утворюється після замерзання дощу, що випав, а також як погоду, під час якої утворюється ожеледь.

Ожеледь – це лід на будь-яких поверхнях Pixabay

Що таке ожеледиця

У слова ожеледиця, згідно з тлумачними словниками, – схоже значення: це шар льоду на землі, який може утворюватися як після дощу, так і після відлиги, а також відповідна погода.

Ожеледиця – це лід тільки на дорогах Pixabay

У чому різниця між ожеледдю та ожеледицею

Ожеледь і ожеледиця мають чітку різницю в професійному мовленні синоптиків. Так, ожеледь – більш загальний термін, який позначає лід на будь-яких поверхнях, а ожеледиця – лід тільки на дорогах, що утворився після дощу або відлиги через різке зниження температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з Києва на ім'я Марія, яка 40 разів впала на Андріївському узвозі в ожеледь, стала зіркою інтернету. Ролик падінь опублікували безліч закордонних ЗМІ, зокрема й американська CBS і німецька газета Bild.