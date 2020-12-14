Ожеледь та ожеледиця: у чому різниця між ними

У понеділок, 14 грудня, синоптики попередили українців про ожеледицю на дорогах. А український чемпіон у професійному боксі Андрій Синепупов та інші експерти дали поради, як правильно падати під час ожеледиці.

Що таке ожеледь і ожеледиця та в чому різниця між двома цими видами льоду, розповідає OBOZREVATEL.

Словники тлумачать значення слова ожеледь як шар льоду на землі та інших поверхнях, який утворюється після замерзання дощу, що випав, а також як погоду, під час якої утворюється ожеледь.

У слова ожеледиця, згідно з тлумачними словниками, – схоже значення: це шар льоду на землі, який може утворюватися як після дощу, так і після відлиги, а також відповідна погода.

Ожеледь і ожеледиця мають чітку різницю в професійному мовленні синоптиків. Так, ожеледь – більш загальний термін, який позначає лід на будь-яких поверхнях, а ожеледиця – лід тільки на дорогах, що утворився після дощу або відлиги через різке зниження температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з Києва на ім'я Марія, яка 40 разів впала на Андріївському узвозі в ожеледь, стала зіркою інтернету. Ролик падінь опублікували безліч закордонних ЗМІ, зокрема й американська CBS і німецька газета Bild.