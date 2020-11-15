Оздоровчий комплекс "5 елемент" не порушував вимог карантину вихідного дня – керівництво

Спортивний оздоровчий комплекс "5 елемент" не порушував жодних вимог так званого карантину вихідного дня. Про це заявило керівництво закладу. У комплексі пояснили, що тут проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.

"Ми спортивно-оздоровчий комплекс і в нас у штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров'я", – говорить юрист комплексу Валерій Ричек. Він наголошує, що в постанові уряду про так званий локдаун вихідного дня немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.

Керівництво комплексу пов’язує активність силовиків із політичним тиском. Як відомо, у суботу до закладу навідались правоохоронці, які виписали адміністративний протокол.

Генеральний директор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм. "Наш комплекс має площу у 18 тисяч квадратних метрів лише у будівлях і ще відкритий майданчик. Загалом понад 25 тисяч квадратних метрів. Ситуація має політичний підтекст", – зауважує директорка.

Оздоровчий комплекс "5 елемент" планує оскаржувати дії силовиків у судовому порядку.

Як повідомляє BBC News Україна, карантин вихідного дня відмовились впроваджувати у Черкасах, Тернополі, Львові, Житомирі, Рівному, Одесі. Проти запровадження карантину на вихідних виступила місцева влада в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачевому, Краматорську та Слов'янську. У багатьох містах відбулися акції протесту підприємців, які заявляють про знищення їхніх бізнесів та втрату робочих місць.