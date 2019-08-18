"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олексій Журавко опублікував копії документів про нібито скоєні злочини ВСУ на Донбасі в 2014-2015 роках.

Скани звіту екс-регіонал показав на своїй сторінці в Facebook, при цьому звідки вони до нього потрапили український політик не повідомляє.

Таким чином, посилаючись на неофіційні документи, Журавко звинувачує українських військових у вчиненны злочинів.

Примітно, що першими інформацію почали публікувати саме російські ЗМІ.

Екс-нардеп також повідомив, що всі "факти" передав міністру оборони України Степану Полтораку.

Олексій Журавко – народний депутат 5 і 6 скликань від "Партії регіонів". У 2014 році виступав проти Революції гідності і втік до Росії. Служба безпеки України оголосила його в розшук за підозрою в діях, спрямованих на зміну конституційного ладу і захоплення влади.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист і політолог зізнався, що Росія розв'язала війну на Донбасі, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди.

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