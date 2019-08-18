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"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ

1.4т Читати матеріал російською

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олексій Журавко опублікував копії документів про нібито скоєні злочини ВСУ на Донбасі в 2014-2015 роках.

Скани звіту екс-регіонал показав на своїй сторінці в Facebook, при цьому звідки вони до нього потрапили український політик не повідомляє.

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Таким чином, посилаючись на неофіційні документи, Журавко звинувачує українських військових у вчиненны злочинів.

Примітно, що першими інформацію почали публікувати саме російські ЗМІ.

"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ
"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ
"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ
"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ

Екс-нардеп також повідомив, що всі "факти" передав міністру оборони України Степану Полтораку.

"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ
"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ
"Озброєні злочинці": Росія руками "регіоналів" запустила нову кампанію проти ЗСУ

Олексій Журавко – народний депутат 5 і 6 скликань від "Партії регіонів". У 2014 році виступав проти Революції гідності і втік до Росії. Служба безпеки України оголосила його в розшук за підозрою в діях, спрямованих на зміну конституційного ладу і захоплення влади.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист і політолог зізнався, що Росія розв'язала війну на Донбасі, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди.

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Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сколько ещё таких документов ,выйдет на свет божий...Закончится международным судом против Турчинова.Яценюка,Порошенко, Муженко,и всёх руководителей нацбатов. Готовьтесь суки, к пожизненному
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Удивил,это давно всем известно.
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