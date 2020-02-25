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25 лютого • оновлено в 10:34
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали

7.1т
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Если кто не в курсе, то в центре оккупированного РФ Донецка 23 лютого коллаборанты организовали "выставку" вооружения. Ну, то есть того, что они, как гласит роспропаганда "отжали" у ВСУ.

Или правильно писать все-таки в шахтах накопали, как сказал Лавров?

Или это "подарки" от "сочувствующей страны", как сказал полтораметровый больной дед?

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Одним словом, неважно. Важно то, что патроны в Донецке и Луганске, если верить роспропаганде, ростут на деревьях, снаряды к крупнокалиберной технике тоже, а запчасти к бронетехнике макаки дыныры отжимают вобще чуть ли не каждый день [вагонами!]

Ну, а то, что дыныропитеки воюют на отжатых патронах 6 лет подряд - это не палево, нет. Это русофобия называется, ваш американский мозг не способен понять кайфа бухать боярышник и убивать на территории чужих стран.

Что хочу еще сказать, так это то, что на типа выставке был и типа бывший "министр обороны" кононов, и главный по тарелочкам и американским котикам под Донецком, граф ле стакан басурин, и аналог гитлерюгенда, создаваемый на оккупированных на деньги налогоплательщиков рф. Впрочем, смотрите сами. У шахт Донецка рожаторы нормально работают.

"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали

Эпилог. Пользуясь случаем, передаю привет слепоглухонемому ОБСЕ, которое не увидело размещенную технику прям возле Донбасс Арены и тем, кто пытается или тешит себя надеждами договориться с вооруженными макаками о мире, которые не только сами хотят убивать биндер, но и, в лучших традициях нацистской Германии, учат этому детей

Кстати, вся современная бронетехника, которая на фото, приехала из Ростовской области буквально на днях.

Вітаю в реальному світі. У мене все.

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Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Юра Дядя
Юра Дядя
а где маленький укрофлаг на фоне техники,как доказательство "донецких партизан"? ) ...пишите письма)
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Йобнуті
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