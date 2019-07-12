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"Оцінив військового у півквитка на Квартал!" Журналіст розкритикував Зеленського через скасування параду

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Український журналіст Остап Дроздов обурився ідеєю президента України Володимира Зеленського скасувати військовий парад до Дня Незалежності.

Емоційне звернення до глави держави опублікував він у Facebook, нагадавши, для чого саме влаштовують подібні заходи.

"Наш парадце не демонстрація військової техніки і не брязкання зброєю, адже цим не здивуєш російських найманців. Наш парадце одне-єдине слово "Дякую!", яке раз на рік вся країна (принаймні свідома її частина) може вголос сказати всім тим, завдяки кому ми їмо морозиво, слухаємо джаз і сваримося через якихось там мажоритарників ", – написав він.

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Зеленський скасував парад

Зеленський скасував парад

За словами Дроздова, це рішення – системний ляп Зеленського, який може запустити процес його делегітимізаціі як президента.

"Зелені ідіоти так і не зрозуміли, що вони натворили. Я поясню. Вони спробували монетизувати честь. Вони спробували оцінити те, що не має матеріальних еквівалентів. Вони оцінили перемогу в 1000 грн. Щоб ви розуміли, 1000 грнце півціни на перший ряд на концерт "95 кварталу". На День Незалежності вони хочуть дати півкрісла людині, яка цю незалежність забезпечує. Це безповоротний ляп. Із учорашнього дня почався відлік делегітимізації президента Зеленського. Героїзм воїна він оцінив у напівкрісло на своєму концерті. Це навіть гірше, ніж нуль. Суть Зеленського якраз у цьому: він схильний монетизувати геть усе, навіть те, що не підлягає монетизації апріорі. Таке його мислення. Таке його нутро. Він щиро думає, що одноразова подачка в 1000 грн буде свідченням його турботи", – висловився журналіст.

Остап Дроздов

Остап Дроздов

Facebook Остапа Дроздова

Дроздов нагадав Зеленському про всіх військові подвиги українського народу і заявив, що країна, на відміну від президента, навчилася дякувати своїм героям.

"Ваші зелені 1000 грн запхайте собі в одне місце. І не потрібно вашої трибуни з пігмеєм посередині. І не потрібно ваших 95-квартальних сценаріїв суперпуперкреативних. Люди просто вийдуть і просто скажуть "Дякую!" А ви готуйтеся. Я думав, ви мудріші", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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Особи
Володимир Зеленський Остап Дроздов
Місце
Україна
Тег
День Незалежності
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Коментарі на сайті не модеровані
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А зачем в (на) украине еще один парад? Ведь не так давно по улицам Киева уже прошла демонстрация гей-атошников!
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