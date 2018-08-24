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"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

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У мережі з'явилося красномовне відео, що яскраво демонструє, як якісно змінилися військові паради в Україні порівняно з періодом правління екс-президента-втікача Віктора Януковича (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На короткому ролику, знятому 9 травня 2013 року, видно практично порожній Хрещатик і нечисленну колону реконструкторів на техніці часів Другої світової війни, що рухається головною вулицею української столиці. Відео опублікували на сторінці пабліку "Роісся 24" у Facebook.

"Із сумом та болем згадуємо парад у Києві 2013 року. Яка краса і "безсмертний полк"! Адже могли ж!" - із сарказмом зазначає автор поста. Інші користувачі підтримали його і висловили думку, що тодішні паради проходили тільки на День Перемоги та й то у пропагандистських цілях - їх головний меседж полягав у ностальгії за радянським минулим. Зараз же військові паради - це данина поваги до українських захисників і ефективний інструмент формування патріотичної самосвідомості нації.

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Роздумами з відповідним посилом і стьобними коментарями про віджилу радянську традицію парадів українці поділилися у численних коментарях під відео.

"Кривава хунта всіх учасників параду 2013 року вже давно репресувала, а може й з'їла", "Нє, на рабів порозбирали!", "У Нацгвардії всі, мені бабуся хлопчика в трусиках повідомила. Інфа 100%", "А скільки глядачів! Яблуку ніде впасти. І сльози на очах", "Так, навчили вони нас Батьківщину любити - тут не посперечаєшся", "Натовпи глядачів ломляться, лізуть по головах один одного, щоб подивитися!", "Як діди", "Душевно як було! Глядачів - не проштовхнутися. Ех", "Мільярд киян і не рахуючи приїжджих", - із сарказмом зазначають підписники пабліку.

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

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"Оце парадище, не те, що зараз", "Ех, яке величне видовище, просто як діди. Скільки пафосу тільки в одних мотоциклах із колясками! А ці пілотки! І народ український у захваті спостерігає і співпереживає грандіозному параду! Не те, що зараз із цими хаммерами, натівськими легіонами і чорними окулярами, як у гангстерів!", "Зараз навіть не віриться, що подібне совкодрочерство було в Україні", - пишуть люди, продовжуючи висміювати повалений прокремлівський режим.

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

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Парад 2018: що варто лаяти і чим варто пишатися?

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін знайшов примирювальний момент у суперечці українців про необхідність проведення параду до Дня Незалежності. Зокрема, він зазначив, що, незважаючи на розбіжності, як противники, так і прихильники події, є патріотами своєї країни.

Читайте всі новини по темі "Військовий парад у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Військовий парад у Києві
Особа
Віктор Янукович
Місце
УкраїнаКиїв
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Shatoviy Valentina
Shatoviy Valentina
Ненавиджу паради !!!!!!!
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Анапов Ваня
Анапов Ваня
Shatoviy Valentina, Факельные шабаши и майданы больше любишь?
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