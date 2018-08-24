"Оце парадище!" Українці порівняли марш Незалежності та показуху Януковича

У мережі з'явилося красномовне відео, що яскраво демонструє, як якісно змінилися військові паради в Україні порівняно з періодом правління екс-президента-втікача Віктора Януковича (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На короткому ролику, знятому 9 травня 2013 року, видно практично порожній Хрещатик і нечисленну колону реконструкторів на техніці часів Другої світової війни, що рухається головною вулицею української столиці. Відео опублікували на сторінці пабліку "Роісся 24" у Facebook.

"Із сумом та болем згадуємо парад у Києві 2013 року. Яка краса і "безсмертний полк"! Адже могли ж!" - із сарказмом зазначає автор поста. Інші користувачі підтримали його і висловили думку, що тодішні паради проходили тільки на День Перемоги та й то у пропагандистських цілях - їх головний меседж полягав у ностальгії за радянським минулим. Зараз же військові паради - це данина поваги до українських захисників і ефективний інструмент формування патріотичної самосвідомості нації.

Роздумами з відповідним посилом і стьобними коментарями про віджилу радянську традицію парадів українці поділилися у численних коментарях під відео.

"Кривава хунта всіх учасників параду 2013 року вже давно репресувала, а може й з'їла", "Нє, на рабів порозбирали!", "У Нацгвардії всі, мені бабуся хлопчика в трусиках повідомила. Інфа 100%", "А скільки глядачів! Яблуку ніде впасти. І сльози на очах", "Так, навчили вони нас Батьківщину любити - тут не посперечаєшся", "Натовпи глядачів ломляться, лізуть по головах один одного, щоб подивитися!", "Як діди", "Душевно як було! Глядачів - не проштовхнутися. Ех", "Мільярд киян і не рахуючи приїжджих", - із сарказмом зазначають підписники пабліку.

"Оце парадище, не те, що зараз", "Ех, яке величне видовище, просто як діди. Скільки пафосу тільки в одних мотоциклах із колясками! А ці пілотки! І народ український у захваті спостерігає і співпереживає грандіозному параду! Не те, що зараз із цими хаммерами, натівськими легіонами і чорними окулярами, як у гангстерів!", "Зараз навіть не віриться, що подібне совкодрочерство було в Україні", - пишуть люди, продовжуючи висміювати повалений прокремлівський режим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін знайшов примирювальний момент у суперечці українців про необхідність проведення параду до Дня Незалежності. Зокрема, він зазначив, що, незважаючи на розбіжності, як противники, так і прихильники події, є патріотами своєї країни.