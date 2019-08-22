"Оце ганьба!" СБУ вляпалася в скандал через рекламу в стилі СРСР: українці в гніві

Служба безпеки України втрапила у скандал, прорекламувавши свій новостворений Telegram-канал за допомогою відомого плаката з червоногвардійцем у будьонівці.

Відповідний пост із написом "А ти вже підписався?" з'явився на сторінці СБУ в Facebook. Незабаром рекламу прибрали, однак користувачі встигли зробити скрін і вибухнули обуренням.

Вони звернули увагу на те, що автору вистачило навичок тільки перефарбувати гвардійця з червоного кольору в синій, і розкритикували спецслужбу за використання "совка".

СБУ вляпалася в скандал через рекламу з більшовиком

"Коли треба бути в тренді, освоювати СММ і нові види комунікацій, а у тебе воно може виходити тільки через д*пу і більше ніяк", – прокоментувала журналістка Ольга Решетилова.

"Іване Баканов, кому там дзвонити треба, якщо така ср*ка?" – приєднався волонтер Роман Синицин.

"СБУ. Годину тому. Соромно за вас. Вперше з 2015, соромно. Зателефонуйте цьому чорту, нехай зніме будьонівку", – обурився політолог Павло Нусс.

СБУ. Годину тому. Соромно за вас. Вперше з 2015, соромно.

Зателефонуйте цього рису, нехай зніме будьонівку. pic.twitter.com/pSMqepFQKc - Pavlo Nuss (@PavloNuss) August 22, 2019

Безліч українців приєдналися до дискусії в коментарях: "Оце ганьба!", "Днище!", "Рукаобличчя!"

Соцмережі

В СБУ відповіли на звинувачення. Прессекретар служби Олена Гітлянська в коментарі "Українській правді" запевнила, що силовики нікого не хотіли образити. "Просто використовували це фото як символ заклику, а не радянської пропаганди", – додала вона.

За словами Гітлянської, на рекламі СБУ відсутня радянська символіка, заборонена законом про декомунізацію.

Відзначимо, плакат був створений у 1920 році російським художником Дмитром Моором. Його також використовували під час Другої світової війни, а після розпаду СРСР на нього створювали численні пародії. В оригіналі на постері стоїть червоноармієць у червоній будьонівці, направивши свій вказівний палець правої руки на глядача, і закликає записуватися добровольцем до Червоної армії.

Оригінальний плакат із червоноармійцем Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник глави зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва втрапила в скандал через активне користування своїми акаунтами в заборонених російських соцмережах "Одноклассники" і "ВКонтакте".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся