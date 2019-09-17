"Отримую смс": прессекретарка Зеленського розповіла про погрози

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що їй погрожували у соцмережах, а також писали "багато неприємних слів".

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню "Йод". За словами Мендель, у неї вже назбиралося чимало "хейтерів" у мережі.

"Я не знаю, чи є там не лише політичні. От сьогодні отримала смс-ку, що зі мною щось там зроблять. Так, пишуть іноді неприємні речі, погрожують, у коментарях багато хейтерського ставлення", – зазначила вона.

Прессекретарка президента України Юлія Мендель Йод

Прессекретарка президента додала, що таке ставлення спостерігається не лише щодо неї, а й до багатьох працівників Офісу президента.

"Найагресивніша соціальна мережа – Twitter. Там є категорія людей, які належать до певної політичної партії. Коментарі дуже дивні, бо чомусь вони йдуть всупереч не лише з моїм ставленням до світу, моєю філософією чи позицією, але й здоровому глузду", – розповіла вона.

За словами Мендель, найчастіше їй дорікають за дописи англійською мовою. Прессекретарка зазначила, що, хоч вони і дублюються українською, але людей це не зупиняє.

"Вони цього не бачать і до того ж вирішили, що прессекретарка президента країни, яка прагне долучитися до ЄС, не може публікувати інформацію однією з найпоширеніших мов світу", – сказала вона.

Мендель додала, що спершу дуже переживала через "напади" у соцмережах, але з часом зрозуміла – негатив буде постійно і незалежно від текстів. Тому, прокоментувала вона, перестала реагувати на такі ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заява прессекретарки президента України про те, що українські військові можуть вбити мирних жителів, стріляючи по терористах біля цивільних об'єктів на Донбасі, викликала суспільний резонанс.

Мендель не стримала емоцій, виправдовуючись за звання "лейтенанта", яке присвоєно першому заступнику СБУ Івану Баканову одночасно з його прийняттям на військову службу.

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