ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Оточимо Москву!" Соколова затролила Путіна зверненням до українців

11.7тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво звернулася до українців і жартома заявила, що у неї вже є ціла армія для захоплення Москви.

Тролінг країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну вона влаштувала у ефірі свого щотижневого шоу "Вечір із Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Нас 220 тисяч! У Богдана Хмельницького було на 100 тисяч менше. Ми разом можемо випити весь сік із беріз у Тульській області. Якщо ми візьмемося за руки, ми можемо оточити Москву і крикнути: "Путіне, здавайся!". У нас є гарячі гімнастки, смачний ботокс і найгуманніший суд на світі. Взагалі я рада, що стільки людей не хочуть миритися, що їм сц*ть у вуха", — іронічно зазначила телеведуча.

Новини
"Путін — сухопутний щур": Соколова рознесла Росію через трибунал щодо моряків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла різкий обвал рейтингу Путіна. Вона заявила, що махінації з рівнем його підтримки нагадують їй операцію зі збільшення чоловічого статевого органу.

Також журналістка постібалася з бажання президента РФ втручатися у конфлікти по всьому світу і розповіла, що, крім воєн, дає йому викид адреналіну.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Яніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
10
49
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ронович Рон
Ронович Рон
Я думаю найдётся как минимум 200 тыс людей, которые насцали бы на её тупую голову.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Заминетим москалив до смерти!!Славная девочка Янина,мы русские как нибудь выдержим,пока вы высасываете сок.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2

Блоги / думки

ads pixel