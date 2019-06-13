"Оточимо Москву!" Соколова затролила Путіна зверненням до українців

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво звернулася до українців і жартома заявила, що у неї вже є ціла армія для захоплення Москви.

Тролінг країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну вона влаштувала у ефірі свого щотижневого шоу "Вечір із Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Нас 220 тисяч! У Богдана Хмельницького було на 100 тисяч менше. Ми разом можемо випити весь сік із беріз у Тульській області. Якщо ми візьмемося за руки, ми можемо оточити Москву і крикнути: "Путіне, здавайся!". У нас є гарячі гімнастки, смачний ботокс і найгуманніший суд на світі. Взагалі я рада, що стільки людей не хочуть миритися, що їм сц*ть у вуха", — іронічно зазначила телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла різкий обвал рейтингу Путіна. Вона заявила, що махінації з рівнем його підтримки нагадують їй операцію зі збільшення чоловічого статевого органу.

Також журналістка постібалася з бажання президента РФ втручатися у конфлікти по всьому світу і розповіла, що, крім воєн, дає йому викид адреналіну.

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