Оточення президента Зеленського веде свідому роботу по дестабілізації країни під час війни.

Усі ініціативи цієї групи направлені на дискредитацію військового керівництва та державних інституцій методом прийняття та участі в антиукраїнських рішеннях.

Вони на всі важливі публічні посади намагаються поставити або відвертих українофобів, або невігласів чи свідомих корупціонерів.

Десь виходить, а десь ні.

Найпростіше було з Верховною Радою. Туди набирали будь-кого. Аніматори, безробітні, наркомани, пару нормальних облич для прикриття.

Назвіть з 248 людей фракції Слуга Народу хоча б 20 нормальних прізвищ. Хто ці всі люди?

Це афера століття.

Вони, ці люди, руйнують Державу Україну свідомо, а дехто несвідомо.

Поки український народ схаменеться та проаналізує хоч щось в цьому Хаосі, він вже буде пограбований та з новими втраченими територіями.

Бити, звичайно, всі будуть артистів, нянь, фотографів та головного коміка країни, але вже буде пізно. Бо бенефіціарів цієї схеми тут не буде, як можливо і України

Тому наше завдання:

1. Виокремлювати в Хаосі державницькі тези, думки, ідеї. Формулювати проукраїнський нарратив.

2. Протистояти антидержавницьким, антиукраїнським ініціативам, законам, призначенням, тощо.

3. Проводити акції протесту проти антиукраїнських дій та об''єднувати довкола них українців.

4. Підтримувати ЗСУ. Зберегти цілісність України.

5. Привести до влади об'єднані українські сили, що стоять на позиції вступу України до ЄС та НАТО.

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