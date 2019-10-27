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27 жовтня • оновлено в 12:17
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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
Журналіст Всі статті автора

Отличные собеседники, чтобы сдать Украину

2.3т Читати матеріал російською

Если "поговорить с людьми" там, то они будут не только за разведение войск, но и за то, чтобы туда пришёл Путин.

Правда, прямо они об этом не скажут, но будут иметь в виду.

Вы же должны знать, что там ничего не работает, кроме российского телевидения. Это по сути — русские зомби. Это отличные собеседники, Владимир Александрович, чтобы сдать Украину. Худшие для вас советчики из всех, кого можно себе представить.

Это сигнал тем, кто за Украину, что оттуда нужно бежать.

Новини
Давиду Арахамии: зачем вы делаете из патриотов - врагов?

Я не желаю вам прислушиваться к их советам. Иначе и вам, и нам бежать придётся до Киева, а то и до Львова.

Я думаю, не все добегут, и это всё печально закончится.

Я думаю, что вам нужно слушать тех, кто готов отдать жизнь за Украину, а не тех, кто готов обменять Украину на свою жизнь.

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Автор
Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Теми
Новини Донецька і Донецької області Новини Луганська і Луганської області Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО ДНР Новини ЛНР Новини ДНР терористи "ДНР"
Джерело
Джерело: Facebook Айдера Муждабаева
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Alekperov Valery
Alekperov Valery
"...Я думаю, что вам нужно слушать тех, кто готов отдать жизнь за Украину, а не тех, кто готов обменять Украину на свою жизнь..." - А, Сам-то, Айдерчик, Готов "в-Сыру-Землю лечь" за-Украину, Гардаш...?!?... Или: Жизнь - Она "Слаще", покуда Живёшь...?!?...
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Тарас Бор
Тарас Бор
А не ты ли,Айдерка,после второго тура президентских выборов,призывал стрелять в избирателей Зеленского, среди которых,к стати,было немало бойцов на передовой?При нормальном раскладе ты должен уже несколько месяцев сидеть в Лукьяновском СИзо.А ты ещё советы пытаешься давать Президенту,у*быш.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Тарас Бор, от тебя смердит момковитским поносом.
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Лыков Николай
Лыков Николай
Тарас Бор, у*быш Тарас - дальше в рифму.
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Да что там до Львова, до Польши сразу беги, не теряй время, прямо щас беги.
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Лыков Николай
Лыков Николай
Прощевай Остаточный, А ты сидишь в выгребной яме - сиди.
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