Если "поговорить с людьми" там, то они будут не только за разведение войск, но и за то, чтобы туда пришёл Путин.
Правда, прямо они об этом не скажут, но будут иметь в виду.
Вы же должны знать, что там ничего не работает, кроме российского телевидения. Это по сути — русские зомби. Это отличные собеседники, Владимир Александрович, чтобы сдать Украину. Худшие для вас советчики из всех, кого можно себе представить.
Это сигнал тем, кто за Украину, что оттуда нужно бежать.
Я не желаю вам прислушиваться к их советам. Иначе и вам, и нам бежать придётся до Киева, а то и до Львова.
Я думаю, не все добегут, и это всё печально закончится.
Я думаю, что вам нужно слушать тех, кто готов отдать жизнь за Украину, а не тех, кто готов обменять Украину на свою жизнь.
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