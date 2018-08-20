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Філіп Духлій
Філіп Духлій
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Откуда нам знать, что такое быть мужчиной, если нас воспитывают женщины?

4.1тЧитати новину російською

" - Я не могу жениться. Я - 30-летний мальчишка.

- Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?"

Бойцовский клуб

Около 50% мальчиков воспитываются в одинокими матерями. Одинокими, в том числе, по причине только номинального присутствия мужчины в жизни семьи. До 80% преподавателей - женщины.

Откуда нам, мужчинам, знать что такое быть мужчиной, если нас воспитывают женщины? И делают они это потому что больше некому это делать.

Куда же пропали мужчины? А они просто не выросли и остались мальчиками.

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Они остаются мальчиками даже после рождения своих детей. И требуют от жены-мамочки заботиться о нем так же как раньше. И не получая этого - уходят из семьи, бросая и жену и ребенка, потому что жена не тянет двух детей.

И вот цикл повторяется, новый ребенок растет без отца, формируется травма отвержения и как компенсация своей неполноценности - гипертрофированная любовь к себе и вечный неудовлетворяемый голод по вниманию, признанию, уход во вешние атрибуты - деньги, слава, мачизм, крутость. В каждом демонстративно крутом перце - маленький брошенный и отвергнутый мальчик, не способный быть отцом.

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Формируется общество, в котором нет цельных и самодостаточных мужчин, берущих ответственность за себя, своих женщин, детей. У нас общество агрессивных, недолюбленных, обиженных и критикующих всех и вся, постоянно конкурирующих за внимание к себе.

Не надо никого никого спасать. Спасите, для начала, сами себя.

Мальчик Филипп, 38 лет, два развода.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Філіп ДухлійФіліп Духлій
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Филиппа Духлия
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Как-то решил поискать настоящих (ну типа крутых) мужиков. А больше интересовали типажи и модели поведения их жен (кстати, по совету одной блоггерши, девочки). Так все у них нормально оказалось. Они самодостаточные, знают какая жена им нужна. И все у них есть- жена, дети, дело, деньги и ответственность. Возьмите Цукерберга, Гейтса, вон нашего крутого перца Онистрата... Посмотрите какие у них и жены и дети. Да, возьмите даже демонстративно и неприлично крутого перца Трампа ))) - даже бывшие жены довольны, дети не тунеядцы... Нет. Там где нет мужского воспитания- там вырастают в большинстве своем лузеры (которые возможно и хотят быть крутыми). Но это лузеры. Крутых там нет.
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