" - Я не могу жениться. Я - 30-летний мальчишка.

- Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?"

Бойцовский клуб

Около 50% мальчиков воспитываются в одинокими матерями. Одинокими, в том числе, по причине только номинального присутствия мужчины в жизни семьи. До 80% преподавателей - женщины.

Откуда нам, мужчинам, знать что такое быть мужчиной, если нас воспитывают женщины? И делают они это потому что больше некому это делать.

Куда же пропали мужчины? А они просто не выросли и остались мальчиками.

Новини Уйти от ребенка равносильно уйти без одной ноги

Они остаются мальчиками даже после рождения своих детей. И требуют от жены-мамочки заботиться о нем так же как раньше. И не получая этого - уходят из семьи, бросая и жену и ребенка, потому что жена не тянет двух детей.

И вот цикл повторяется, новый ребенок растет без отца, формируется травма отвержения и как компенсация своей неполноценности - гипертрофированная любовь к себе и вечный неудовлетворяемый голод по вниманию, признанию, уход во вешние атрибуты - деньги, слава, мачизм, крутость. В каждом демонстративно крутом перце - маленький брошенный и отвергнутый мальчик, не способный быть отцом.

Формируется общество, в котором нет цельных и самодостаточных мужчин, берущих ответственность за себя, своих женщин, детей. У нас общество агрессивных, недолюбленных, обиженных и критикующих всех и вся, постоянно конкурирующих за внимание к себе.

Не надо никого никого спасать. Спасите, для начала, сами себя.

Мальчик Филипп, 38 лет, два развода.