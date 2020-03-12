Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией.

Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора.

Facebook Егора Фирсова

Facebook Егора Фирсова

Facebook Егора Фирсова

Facebook Егора Фирсова

Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу.

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