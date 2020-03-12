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12 березня • оновлено в 09:55
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Єгор Фірсов
Єгор Фірсов
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Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

2.1т
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Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией.

Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора.

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу.

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Автор
Єгор Фірсов Єгор Фірсов
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Егора Фирсова
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нет друзей у фашистов, только враги.
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
вы жгли людей в доме профсоюзов, теперь вас будут жечь в собственных машинах
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Украина це европа
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