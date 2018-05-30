Это не назвал заказчиков убийства Гонгадзе, тот поставил журналистов Украины под смертельный удар.
Кто из-за мелких склок внес рознь в украинское журналистское общество, тот лишил его шанса защититься.
Кто внес в головы журналистов вопрос "Кого убьют следующим?", тот лишил нас возможности бороться.
Страх парализует и не спасает. Заставить нас бояться, парализовать нас - задача убийц журналистов.
Не бойтесь. Господь не любит боязливых. Добивайтесь расследования - по Аркадию, Павлу, Георгию и еще по многим, к сожалению, другим, некоторые из имен которых висят на здании Союза журналистов Украины в гранитном списке погибших.
Кстати, Союз этот настолько погряз в склоках, что никого из нас он не сможет защитить.
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