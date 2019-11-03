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3 листопада • оновлено в 15:12
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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От чего устал Зеленский? Чью боль он через себя пропустил?

4.3т Читати матеріал російською

Кто там устал?

Меня война не затронула физически, у нас "хнр" не случилась, но душу порвало все это в клочья. Я зашла в 2014-й год одним человеком, а вышла совсем другим. У меня не получается по сей день выпасть из информационного пространства, заменить его каким-нибудь "Мастер шефом" или "Голосом країни". Мне кажется это таким мизерным на фоне войны и смертей! Наверное, когда пропускаешь через себя чужую скорбь - она становится твоей. Чувствуешь чужое горе - оно становится твоим. Ты седеешь за 6 лет войны, ежедневно, ежечасно наблюдая события. Это что касается жизни обычных мирных жителей, к которым я принадлежу. Мы уже не умеем жить, как прежде. Не умеем закрывать шторку перед войной - мы ее все-равно будем слышать, ощущать ее запах и сосредоточенно искать решение. Выход.

Мы действительно живем как на вулкане - как минимум по внутренним ощущениям. Мы не пропускаем данные об очередных погибших, мы не покупаем российские товары, мы не слушаем российскую попсу и не постим статьи с российских ресурсов. Мы выбрали сторону, даже не сомневаясь. Это произошло автоматически. Мы теперь вот ТАК живем.

Люди, пережившие обстрелы, потерявшие дом, детей, родителей - они живут еще более напряженно. Их жизнь перевернулась полностью. Они столкнулись с настоящим горем, в современной Украине, где "ничто не предвещало беды".

Пленные, покалеченные, доведенные до самоубийства, терпящие лишения, голодающие, униженные, со сломанными судьбами, разоренные, опустошенные внутри - все эти люди живут в Украине. Они сейчас вот ТАК живут, и мои внутренние переживания мелки по сравнению с их участью. Они ничтожны.

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О погибших за Украину, о бойцах и гражданских, об осколках в детских колясках, об умерших внутренне матерях, об осиротевших детях - этот разговор может быть бесконечно тяжелым.

Наряду с этими людьми и этими судьбами у нас есть другие люди - как противоположность всему вышесказанному. Есть обнаглевшие, обленившиеся, есть слабые и предавшие не раз, есть бухие в ресторанах и за рулем, вот прямо сейчас, в эту минуту. Есть пофигисты. Есть хохочущие на концертах. И на унижающих воюющую страну - тоже. Есть дорвавшиеся до кормушки, есть карьеристы, которым на все наср...ть, и на войну в том числе...

Так от чего устал Зеленский? Чью боль он через себя пропустил? На чье место он себя поставил? Умирал ли он внутренне, видя чужие страдания? Переживал ли он за эту окровавленную, заминированную, изрезанную на куски землю?

ОТ ЧЕГО ОН УСТАЛ?

Что за бред исходит от его окружения, и что это за детские выбрыки - "хочу, чтобы было меньше негатива", "устал"? Неудобная повестка дня? Так нах... ты полез за булавой? Ведь уже сейчас понятно, что лавина негатива будет в разы большей, чем по отношению к Порошенко. В разы.

Мне кажется, что там душа ма-а-а-аленькая такая. Очень маленькая. И совесть где-то в глубине потерялась, почти не дышит. Противно-то как...

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт війна Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Какая совесть. О чем Вы,автор. О ком. О том,кто и слова такого не знает? О том кто #нелох42годика? Или 4 раза косить от армии. Гордиться этим,ржать,а потом рассказывать что он верховный чего то там? Умывальников начальник и мочалок командир-это вова дыр дыр дыр? Господи,о чем Вы,автор???
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Марченко Юра
Марченко Юра
у Петра душа была большая, но черная,.пять лет смотрел в окно, как люди одной страны убивают друг друга и ничего совесть молчала,а Зе уже развел воюющих и уже спас много жизней ,поэтому душа у него может маленькая, но чистая ,так держать -остальное надо решать миром
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Домбровска Катерина, вы о ком? О марченко? Пусть о чеченах пожалет,которых пу убил. Или дагестанцах. Сирийцах. У этого памяти нет,забыл как чечню бомбили,людей расстреливали. "Доблестная"армия рЫфЫ. Убийцы защищают убийц
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Марченко Юра, а у тебя она хоть есть? Я про душу... Очень сомнительно, что ты вообще можешь чувствовать как человек. Или это имперское воспитание "высокодуховной" так проявляется?
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