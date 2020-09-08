Освіта крокує в майбутнє: стартує проект FrandMe за підтримки OBOZREVATEL

Знань ніколи не буває багато. А нові навички неодмінно знайдуть своє застосування. Вони можуть розширити ваш кругозір, підвищити рівень кваліфікації, допоможуть знайти нове заняття або навіть повністю змінити професію.

Знання – це капітал, який максимально окуповується і завжди залишається затребуваним.

При цьому в 21 столітті навчання все більше і більше переходить в онлайн. І розробникам усіляких навчальних курсів залишається лише знайти покупців для своїх напрацювань, а умовним студентам – відшукати найкращі курси за найбільш вигідною ціною.

І тим, і іншим допоможе новий проект FrandMe. За підтримки медіахолдингу OBOZREVATEL, ми створюємо платформу, яка допоможе всім бажаючим знаходити концентровану інформацію і відповіді на важливі питання в різних сферах.

Концентрована інформація та відповіді на важливі питання.

В рамках проекту експерти зможуть розмістити і продавати свої курси з найрізноманітніших напрямків. А потенційні студенти отримають можливість отримати швидкий доступ до всіх знань, необхідних для досягнення результатів і поставлених цілей.

Іноземні мови, журналістика, право, бізнес і багато іншого – на платформі FrandMe знайдеться місце для курсів з будь-яких галузей знань. При цьому студент отримає можливість заглибитися в обраний предмет максимально – поступово переходячи від загального до конкретного, від основ до особливостей обраної спеціалізації в тій чи іншій сфері.

Як це працює?

Експерти в маркетплейсі отримують можливість розмістити всі свої знання в оцифрованному вигляді: відео, інформаційні матеріали, домашні завдання і тести для учасників.

Навіщо це експертам?

1. Пасивний дохід: FrandMe забезпечує залучення клієнтів до курсу, експерту залишається лише отримувати оплату за продані курси.

2. Самореалізація: на платформі є всі необхідні функції для грамотної передачі своїх знань. Це зручно і легко!

3. Розвиток бренду: FrandMe підтримує експертів, чиї курси подобаються учням. Чим вищий рейтинг курсу – тим вища ймовірність, що про експерта заговорять на платформі, а також на сторінках проекту OBOZREVATEL, який відвідують від 30 млн. користувачів щомісяця!

Навіщо це учням?

Знання – це валюта XXI століття. А освіта давно вийшла за межі 40 хвилин уроку, закритого приміщення або офлайн-семінарів. Тепер, за допомогою FrandMe – знання можна отримувати в зручній формі, перебуваючи, де завгодно. На відпочинку, вдома, в метро, на роботі.

На платформі студентів чекають перевірені курси різних спеціальностей. Це все - концентрована і якісна інформація від перевірених експертів. Це ваша можливість освоїти необхідні навички для кар'єрного зростання, знання для зміни професії, особистісного розвитку, побудови міцних відносин.

Знання - валюта XXI століття. Отримуйте їх у зручній формі перебуваючи, де завгодно. Вже з 25 вересня.

Старт проекту заплановано на 25 вересня. Слідкуйте за цим напрямком, і разом ми відкриємо для вас нові можливості і необмежені перспективи!