"Остерігайтеся": в Україні знову йде негода

У четвер, 14 червня, на більшій частині території України очікуються опади.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, в західних областях знову очікуються дощі та грози з ймовірністю граду і шквалів.

"Дощі пройдуть смугою Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Харківщина. На півночі зачепить Житомирщину та Сумщину. Київщину, Чернігівщину - трохи, незначні локальні дощі", - написала вона.

За її словами, в південній частині (крім Одеської області) і в Луганській і Донецькій області буде суха сонячна погода.

"Повітря буде свіжим на заході, +22 +26 градусів, в загальному очікується +26 +30 градусів. На півдні і південному сході - до +30 +33 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві 14 червня без істотних опадів, "паритиме", температура повітря протягом дня підніметься до +28 градусів.

"Остерігайтесь грози, будьте уважними до прогнозів погоди, до погоди і до себе", - резюмувала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні було оголошено штормове попередження, а на заході країни випав величезний град.