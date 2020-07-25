Я на неделе встретился с приятелем и его братом.

Брат с 2014 по 2017 был в АТО. За спиной 2 контузии, есть шрам на лице от осколков и ПТСР. Приятель полностью обеспечивает его лечение. Но иногда брата "накрывает" депрессия. Вот и сейчас так. И тогда они ходят по приятелям и общаются, чтоб добавить в жизни красок. Сидим. Болтаем о разном. И брат моего приятеля рассказал историю, которую я почти дословно передаю:

- Я писать в соцсетях не люблю. Я читать люблю. Тебя вот читаю. Но ничего не пишу. А в последнее время начал. Недавно у тебя в коментах зацепился с одним. Я ему пишу, что не прав он, что то да сё. А он меня так обложил, что я прифигел. Пишу ему, что следить надо за базаром, потому что за подобное можно без зубов и языка остаться. Он мне тогда пишет - повезло тебе, хорек, что мы с тобой не лицом к лицу встретились, а то я б тебя отымел.

И забанил меня.

Я с аккаунта девушки зашёл, нашёл его коменты, посмотрел его профиль. Смотрю, этот "мудрый" человек из Киева и указал свое место работы. Фотки свои семейные с отдыха выкладывает. Я все пробил. Нашёл его. Не бот. Модный перец. Айтишник. Определил локацию. Приехал к нему под офис. Дождался пока он выйдет и подошёл к нему. Говорю, мол, так и так, я тот самый "хорёк", которого ты обещал "отыметь".

Он не понимает. Видимо, не я один у него такой.

Тогда я ему скрины показал. Он в лице поменялся. По сторонам начал оглядываться и телефон доставать стал. Я ему сказал, что сейчас этот телефон засуну ему в ректальное отверстие и это не гипербола, а если орать будет, то челюсть сломаю. По его реакции увидел, что он знает слово гипербола и, похоже, понимает, через что я введу ему телефон.

Начал он мне рассказывать о том, что надо же отличать виртуальную жизнь от реальной. Мол, он не думал меня обидеть, и это его ошибка. А я его так обнял, нежно, и говорю, что ошибку надо искупить. И он обоссался. Взрослый мужик. И обоссался...

Мне стыдно стало. За себя. Я ж его могу поломать в любой момент. Я это понимаю. Чего я приехал? Зачем? Я же знаю, что могу из него фарш за минуту сделать. Кому я что доказываю? Сказал ему следить за языком и больше так не делать. После этого ушёл.

Так вот, я хочу спросить тебя, Слава, а как ты реагируешь на таких? У тебя же в комментариях они пачками. Не было желания найти и наказать?

Я посмеялся. Объяснил, что я на подобное не реагирую. В 99% из ста молча шлю в бан. А иногда начинаю издеваться и дразнить таких. Время сейчас такое. Анонимность и интернет многих окрыляют и позволяют выпускать демонов из своего подсознания. И много действительно неадекватных, глупых и психически больных людей. Если я на них буду тратить свое время, то у меня не останется времени, чтоб писать и жить. А главное, что меня эта агрессия смешит. Они меня задеть не могут, а я в их жизни есть и раздражаю их. Мне их даже немного жаль. В общем живу, как в старом анекдоте:

— Вы знаете, когда вас нет, про вас такое говорят…

— Передайте им, что когда меня НЕТ, они меня даже могут бить…

На том мы тогда и разошлись.

А сегодня приятель позвонил и сказал, что брат устал от всего этого и снес фейсбук. Совсем. От греха подальше и чтоб не травмировать ещё больше свою психику. Потому что желание найти наказать хамов у него крепло день ото дня. Вот он и снес фб. Может, это и к лучшему. Но я думаю о том, что не все могут пойти на такие меры. А значит кто-то, рано или поздно, решит кого-то повоспитывать. Ботам это не страшно, а вот реальным людям лучше все же быть сдержанными и корректными. По многим причинам. И не только, чтоб сохранить целым лицо, но и для того, чтоб оставаться человеком и не превращаться в животное.

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