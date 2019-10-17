Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Анатолій Остапенко на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, 17 жовтня, вів "інтимну" переписку з чоловіком.

Підтверджуюче фото опублікував у Twitter користувач Олександр Волков (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Депутат від "Слуги народу" Анатолій Остапенко вирішує важливі державні питання під час засідання Верховної Ради. Здавалося б, нічого незвичайного, якби співрозмовника депутата не звали Олексієм", – прокоментував він.

Остапенко попався на пікантній переписці з чоловіком

Facebook Олександра Волкова

Так, між двома чоловіками відбувся такий діалог:

Л. Сильченко: Зараз у Києві.

А. Остапенко: Привіт. На завтра.

Л. Сильченко: У костюмі з метеликом ?.

А. Остапенко: Ні, в трусах.

Л. Сильченко: Трах*ти себе не дам.

А. Остапенко: Смішно.

Волков також поділився відео ще одного конфузу з Остапенком. На засіданні 3 жовтня, коли до нього дійшла черга прокоментувати законопроект, нардеп забув, що хотів сказати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ажіотаж викликала переписка "слуги народу" Олени Криворучкіної, яка писала співрозмовнику, підписаному як "Коханий", що хоче зайнятися коханням.

Пізніше вона пояснила, що переписувалася під час перерви і порадила журналістам не заздрити її особистому життю.

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