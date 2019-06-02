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Остап Дроздов
Остап Дроздов
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Команда Зеленського отримує жирну двійку!

Поданий Зеленським закон про імпічмент - гі*на вартий. Переписали майже слово в слово ту саму процедуру, яка й зараз прописана в Конституції і яка унеможливлює сам імпічмент, позаяк ставить нездоланний бар’єр у 338 голосів. Хитро і безвідповідально – саме так я трактую цю законодавчу псевдоініціативу Зеленського. Тупа гра на публіку й більш нічого. Якби "позасистемний" президент дійсно хотів запровадити в країні норму про імпічмент президента, то він мав би розуміти, що:

1. Треба спочатку поміняти Конституцію і звідти вилучити всі ті драконівські механізми імпічменту, які взагалі непідйомні для будь-якого парламенту.

2. Скасувати норму про 338 голосів для оголошення імпіченту. Треба зробити не 338 (три чверті парламенту), а 300 (дві третини).

3. Треба вилучити норму, за якою свій висновок про імпічмент повинен подати Верховний Суд. Ніякого Верховного суду тут не треба – досить висновку Конституційного Суду

4. Має бути окремо прописаний статус спецпрокурора і спецслідчих. І ними аж ніяк не можуть бути нардепи, як це зараз написано в примітивному проекті Зеленського.

5. ГОЛОВНЕ: підставою для імпічменту мають стати не важкі кримінальні злочини, а порушення Конституції (не кримінальні). Це – найголовніше!!

Команда Зеленського отримує жирну двійку за цей закон про імпічмент. Це є дешева гра. Дєтскій лєпет. Зеленський свідомо вбиває тему імпічменту, і це не лише обман виборця, але й підленька западлянка.

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В Україні має з’явитися не оцей дурний, а нормальний, дієвий закон про імпічмент, де президент має йти з посади не лише за державну зраду, вбивство, педофілію чи інший тяжкий кримінальний злочин – але й за систематичні порушення Конституції, перевищення своїх повноважень тощо. Імпічмент має бути ПОЛІТИЧНИМ, а не кримінальним!!!

Тому великі мудрагелі з команди Зеленського можуть собі в одне місце запхати свій закон, бо він забиває цв’ях в саму ідею імпічменту. Парламент цей закон повинен прокатати. І нав’язати якісне обговорення справжнього і реального імпічменту. Якщо зараз Верховна рада ухвалить цей закончик, то на темі імпічменту ставимо хрест. Без зміни Конституції (а це 300 голосів) тему імпічменту взагалі нема сенсу розглядати.

В Адміністрації президента мають усікти: симуляція "новаторства" - це гірше за відверту імпотенцію. Бо пахне свідомим умислом. Шото вони геть слабенькі там.

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Автор
Остап ДроздовОстап Дроздов
Тема
Конституційна реформа в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
импичментВыборы 2019вибори в Україні
Джерело
Джерело:Facebook Остапа Дроздова
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