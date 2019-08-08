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"Остання висадка – у вічність": на Чернігівщині попрощалися з убитими на Донбасі морпіхами. Фото

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Українських воїнів Олександра Шарка і Владислава Рака, які були вбиті терористами біля Павлополя на Донбасі, поховали на батьківщині в Чернігівській області.

Прощання з героями пройшло в четвер, 8 серпня, повідомляється на сторінці Чернігівського обласного військового комісаріату (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Морський десант. Остання висадка. У вічність. Всю ніч вони їхали додому. Але не так, як зазвичай їздять до рідної домівки – з квітами і подарунками для рідних. Цього разу рідні готували квіти для них – для Воїнів", – сказано в повідомленні.

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Убиті морпіхи

Убиті морпіхи

Загиблих морпіхів поховали з усіма належними військовими почестями: Олександра Шарко – в селі Олбин Козелецького району, а Владислава Рака – в Козельці.

Похорон морпіхів

Похорон морпіхів

Чернігівський військкомат

Похорон морпіхів

Похорон морпіхів

Чернігівський військкомат

Похорон морпіхів

Похорон морпіхів

Чернігівський військкомат

Похорон морпіхів

Похорон морпіхів

Чернігівський військкомат

Відзначається, що в церемоніях прощання і поховання воїнів взяли участь керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, особовий склад Козелецького районного ТЦК та СП, представники командування Військово-Морських Сил України, товариші по службі і небайдужі жителі району і області.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУ Донбас
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