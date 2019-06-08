Останнім тиснув на кнопку: у мережі розповіли про забутого героя Чорнобиля

Інженер управління 4-го енергоблоку на ЧАЕС Олексій Бреус востаннє тиснув кнопку на пульті управління четвертого енергоблоку після вибуху. До аварії він жив по сусідству з прототипами героїв телесеріалу "Чорнобиль" від HBO Леонідом Топтуновим і Олексієм Ананенком.

Його історію забули згадати у гучній картині, проте роль цієї людини важко переоцінити, повідомляє "Громадське ТБ". Бреус пропрацював над ліквідацією аварії цілий день після вибуху реактора, що завдало величезної шкоди його здоров'ю.

На ЧАЕС інженер приїхав тільки вранці, так як перед цим у нього були вихідні. "Будівля була знесена приблизно на половину. Це був шок. Волосся стало дибки. Було незрозуміло, навіщо нас сюди привезли, що ще можна робити. Але з'ясувалося, що для нас, операторів, роботи ще багато", – пояснив він.

Олексій Бреус Громадське ТБ

У той день Олексій отримав дозу радіаційного опромінення, що майже у 25 разів перевищувала норму. Йому було доручено подавати воду в реактор, і відповідальний працівник до останнього залишався всередині – навіть тоді, коли всіх вже повели.

"Увечері, коли я пішов з четвертого блоку і зняв свій одяг, то дуже здивувався – шкіра була коричневого кольору, як ніби засмагла, а обличчя і руки – червоні", – розповів Бреус.

Квартира, в якій жив ліквідатор у Прип'яті до аварії

Перші тривожні дзвіночки проявилися вже через кілька місяців. Інженер кинувся до лікарів і тоді і виявилося, що він здобув шалену дозу радіації, хоча офіційно ці цифри ховалися і зменшувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда видала шалене спростування "Чорнобиля" від HBO. За її повідомленням, ліквідатори нібито обурені тим, що творці спотворили реальну картину катастрофи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!