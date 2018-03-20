Останній зимовий удар: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У найближчі дні Україна переживе останній зимовий удар - південні, центральні і східні регіони накриють хуртовини. Тепло почне приходити вже з наступного тижня.

Новий циклон буде рухатися через Одесу і Дніпро на Харків - ці регіони вкриє снігом найбільше. У складних погодних умовах виявляться південні області з самого ранку, вдень - вже центральні і східні, передає ТСН.

Синоптики морозів не прогнозують, але і ховати в шафу пуховики ще рано. "Мінімальна температура майже по всій Україні буде від 9 до 15 морозу, вдень 2-7. Київ не дуже зачепить, буде присипати", - пояснив провідний синоптик українського Гідрометцентру Олег Христевич.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше рятувальники попередили про різке погіршення погоди в Україні.