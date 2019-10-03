Останній теплий день: синоптики уточнили прогноз по Україні

У четвер, 3 жовтня, в Україні місцями погіршаться погодні умови. Зокрема, на заході посилиться вітер і суттєво похолоднішає.

На решті території залишиться тепла і в основному суха погода, лише в Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях – з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, у Волинській, Львівській областях та Карпатах 11-13°.

Погода в Україні Ілюстрація

На решті території вітер також переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 20-25°.

У Києві 3 жовтня буде сухо, лише ввечері місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 3 жовтня почнуться дощі, які охоплять в основному західну частину, і похолодання.

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