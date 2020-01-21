Останній теплий день: на Україну насувається снігова буря

В Україні, у вівторок, 21 січня, прогнозують останній теплий день перед снігопадами.

Так, як повідомляє Укргідрометцентр, по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Снігопад в Україні Ілюстрація

Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах до 9° морозу; вдень 0-5° тепла.

У Києві в цей день також без опадів, температура повітря вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, в Україні вже 22-23 січня випаде сніг. Відбудеться це внаслідок впливу потужного північного циклону.

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