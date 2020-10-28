Останній "сухий" день: синоптики уточнили погоду в Україні на четвер

У четвер, 29 жовтня, майже в усій Україні очікується суха погода, однак температура повітря трохи знизиться.

Як сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру, опади можливі лише на заході: у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

У всіх регіонах України стовпчики термометра показуватимуть від 12 до 14 градусів тепла.

Трохи тепліше буде на півдні. У Криму, Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях повітря прогріється від 15 до 18 градусів вище нуля.

Погода на четвер, 29 жовтня Укргідрометцентр

Але вже з п'ятниці, 30 жовтня, повністю всю Україну накриють дощі, які прийдуть разом із невеликим похолоданням.

Погода на п'ятницю, 30 жовтня Укргідрометцентр

Погода на суботу, 31 жовтня Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють узимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і приморозки.