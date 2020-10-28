Останній "сухий" день: синоптики уточнили погоду в Україні на четвер

Кирило Лютий Суспільство 21:24, 28.10.2020 Оновлено: 22:04, 28.10.2020

У четвер, 29 жовтня, майже в усій Україні очікується суха погода, однак температура повітря трохи знизиться.

Як сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру, опади можливі лише на заході: у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

У всіх регіонах України стовпчики термометра показуватимуть від 12 до 14 градусів тепла.

Трохи тепліше буде на півдні. У Криму, Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях повітря прогріється від 15 до 18 градусів вище нуля.

Погода на четвер, 29 жовтня
Укргідрометцентр

Але вже з п'ятниці, 30 жовтня, повністю всю Україну накриють дощі, які прийдуть разом із невеликим похолоданням.

Погода на п'ятницю, 30 жовтня
Укргідрометцентр
Погода на суботу, 31 жовтня
Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють узимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і приморозки.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

День визволення України від нацистів: як це було 76 років тому. Архівні фото

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Люсенька з "Мухтара", багато брехав і не патріот: хто такий новий спікер української делегації в ТКГ

Офіцер ВМС США: НАТО захистить Україну від інтервенції, на Донбасі потрібно діяти інакше

В "ЄС" повідомили про впевнену перемогу у Рівному на виборах до обласної та міської рад