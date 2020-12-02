Останній шанс на справедливість для Ріфа в 2020 році
На днях виповниться рік, як Ріффмастер перебуває за гратами.
7 грудня о 11:30 Апеляційний суд міста Києва (вул. Солом'янська 2а) розгляне апеляцію захисту Андрія.
Можливо, це буде останній в цьому році шанс на справедливість, шанс на те, що Ріф вийде принаймні під домашній арешт і зустріне Новий рік з дружиною і дітьми.
Підтримайте Андрія, приходьте на суд!
На днях виповниться рік, як Ріффмастер перебуває за гратами.
7 грудня о 11:30 Апеляційний суд міста Києва (вул. Солом'янська 2а) розгляне апеляцію захисту Андрія.
Можливо, це буде останній в цьому році шанс на справедливість, шанс на те, що Ріф вийде принаймні під домашній арешт і зустріне Новий рік з дружиною і дітьми.
Підтримайте Андрія, приходьте на суд!
Апеляція Ріффмастера. Рік за ґратами
Координація: https://t.me/ua_freedom
Детальніше про справу Ріфа, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь: https://bit.ly/кейс_Шеремета
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