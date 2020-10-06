Останній політ соколят з Ан-26: у Харкові відбудеться прощання із загиблими. Фото і відео
У вівторок, 6 жовтня, в Харкові відбудеться церемонія прощання з курсантами та екіпажем, які загинули в катастрофі Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.
Проводитимуть захисників в останню путь на головній площі міста – площі Свободи. Потім жертв трагедії відвезуть у їхні рідні міста й села, де відбудуться похорони.
Данину пам'яті віддадуть 25 Героям. 26 загиблого, Віталія Вільхового, поховали на рідній Львівщині 30 вересня. Він був єдиним, кого могли упізнати. Всім іншим хлопцям і чоловікам довелося робити ДНК-експертизу.
OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію подій:
08:38 – На площі Свободи почали шикуватися військові. По центру площі розставили чорні стільці для родичів загиблих. Для охорони порядку прибули поліцейські з собаками і нацгвардійці.
08:53 – У зв'язку з траурним заходом в Харкові з 09:30 до 12:00 буде перекрито рух по вул. Сумській: від вул. Жінок Мироносиць до пр. Незалежності. З 09:30 до 12:00 буде перекрито рух по вул. Трінклера: від пр. Незалежності до площі Свободи.
26 соколів
На борту фатального літака перебувало майбутнє української авіації. Всі члени екіпажу і курсанти буквально жили небом, а багато хто мріяв про нього з дитинства. Так було з Дмитром Студінським з Житомирщини, Максимом Хом'ячуком і Романом Корчовським з Вінниччини.
У молодих захисників попереду було все життя – у когось із них вже були сім'ї, а хтось тільки планував їх створити з коханими дівчатами, як, наприклад, Артем Дудла.
Також серед Героїв були продовжувачі військових династій. Це – Андрій Померанцев з Миколаївщини та Олександр Скочков – син штурмана Ігоря Скочкова, який загинув в Іл-76, збитому терористами над Луганськом у 2014 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.
Зі свого боку спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ймовірність теракту на борту. За його словами, ця версія найменш імовірна, однак її слідство не відкидало.
Нагадаємо, після катастрофи вижити вдалося лише одному курсанту – В'ячеславу Золочевському. Через кілька днів після трагедії він поділився першими спогадами.