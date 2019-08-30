Останній подих літа: синоптики уточнили прогноз по Україні

У п'ятницю, 30 серпня, погоду в Україні визначатиме тепла і суха повітряна маса.

При цьому до західних районів країни удень підійде більш вологе повітря, повідомляє Укргідрометцентр. Зокрема, вдень там очікується місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі Чорного моря 14-19°, у східних, Чернігівській та Сумській областях місцями 5-8° тепла; вдень 24-29°, у західній частині місцями 30-33°.

Літо в Україні закінчується Ілюстрація

У Києві 30 серпня буде сухо. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Як писав OBOZREVATEL, уже з'явилися прогнози погоди на початок осені в Україні. За даними Укргідрометцентру, перші тижні вересня порадують теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто очікувати похолодання.

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