Останній день зими принесе в Україну тепло і дощі: свіжий прогноз

У суботу, 29 лютого, практично на всій території України буде тепла і сонячна погода.

Опади в останній день зими синоптики Укргідрометцентру прогнозують лише в Криму, там днем обіцяють дощ. Температура повітря +7...+9 градусів вдень, вночі від +1 до +3 градусів.

На заході країни температура повітря буде коливатися від +5 до +9 градусів вдень, вночі -3...0 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Хмарно, без опадів.

Погода в Україні 29 лютого

У центральних і північних областях опади теж не прогнозуються. Температура повітря +5...+10 вдень, вночі від -2 до 0 градусів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Найтепліше буде на півдні України. Температура повітря вдень +9...+11 градусів, вночі похолодає до 0...+3. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Без опадів.

Прогноз погоди 112 Україна

На сході температура повітря буде коливатися від +6 до +8 градусів вдень, вночі -4...0 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві +5... +7 градусів вдень, вночі похолодає до 0...-2. Вітер західний, 5-10 м/с. Без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, синоптик дав аномальний прогноз на літо-2020 в Україні. За його словами, в країні очікуються температурні гойдалки.

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