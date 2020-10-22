Останній день перед похолоданням і дощами в Україні: з'явився прогноз погоди на п'ятницю

Погода в Україні в п'ятницю, 23 жовтня, буде теплою, сухою та сонячною.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується південно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів, удень +14...+19. Найтепліше на півдні до 21-22.

Опадів по країні в п'ятницю не очікується. Лише в суботу на заході й півночі країни прогнозують невеликі дощі.

У Києві 23 жовтня також сухо та сонячно, уночі – 8-10 градусів, удень – до +18.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на вихідні, 24 і 25 жовтня, невелике зниження температури повітря.